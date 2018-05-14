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Собчак и Виторган показали супружескую страсть
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Собчак и Виторган показали супружескую страсть 

WMJ.ru 57 минут назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя телеведущая Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом и друзьями сейчас отдыхает в Испании.
У себя в Instagram Ксения Собчак поделилась откровенным кадром: Максим Виторган прижал ее к стене дома на одной из улочек средневекового испанского городка и страстно поцеловал.
Французский поцелуй с испанским оттенком! Вроде не провинился, вроде не праздник, а просто подошел и поцеловал:) Друзья схватились за телефоны, но особенно отличилась @yanaraskovalova
— подписала жаркий кадр Ксения Собчак. "Очень нравится мне эта пара! Любите, цените, берегите друг друга", "Романтично так, поцелуй на улице. Не обращайте ни на какие комментарии внимания, целуйтесь где вам хочется. Вы прекрасная пара!", "Любовь правит миром", — одобряют такое проявление любви фолловеры Собчак.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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