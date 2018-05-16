Бузова жестоко опозорилась со своим ребенком

Шумно и с помпой заявленная экономическая инициатива Ольги Бузовой потерпел сокрушительный крах. Блокчейн-проект Buzar на запущенном телезвездой Pre-ICO собрал менее 0,1% от заявленной суммы в 210 миллионов долларов.

Экспертов неудача «самой популярной личности в Рунете» вовсе не удивила. «Ольга Бузова заявила, что выпустит криптовалюту Buzcoin. Берегите себя и своих близких, в общем», — отреагировал на известие о «прорывном» проекте телезвездысоветник президента России по развитию интернета Герман Клименко

Телеведущая и певица запустила Pre-ICO своего блокчейн-проекта Buzar месяц назад. Предполагается, что в его рамках можно будет расплачиваться криптовалютой BuzCoin. Buzar, по замыслу команды Ольги Бузовой — многофункциональная платформа. Пользователи смогут совершать покупки, общаться, искать работу и производить финансовые операции. Все это будет доступно через криптовалюту BuzCoin, которая сейчас стоит всего один цент.

Эксперты считают, что ошибка уже в самой идее. Сложно разработать в рамках одной платформы сразу социальную сеть, мессенджер, видеохостинг, приложение в приложении, мероприятия и музыкальный сервис, уверен блокчейн-консультант Денис Смирнов . По мнению специалиста, едва ли эти сервисы будут востребованы пользователями.

Функционал Buzar уже существует в LinkedIn, Facebook, «ВКонтакте», Tinder. Кроме того, Бузова хочет создать еще одну торговую площадку, наподобие «Юлы», Avito или Amazon. Однако, чтобы создать такие сервисы, телезвезде потребуются миллиарды долларов вложений и годы разработок ведущими специалистами со всего мира. А сегодняшняя команда Buzar не имеет большого опыта работы в соцсетях, видеохостингах и особенно с криптовалютой, подчеркивают специалисты.