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Год без секса. Откровенные признания Ольги Бузовой
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Год без секса. Откровенные признания Ольги Бузовой 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В декабре 2016 года Ольга Бузова (32) и Дмитрий Тарасов (31) развелись после четырех лет брака.
И если Дима уже успел создать новую ячейку общества — в начале этого года он женился на модели Анастасии Костенко (24), и сейчас пара ждет ребенка, то Бузова решила сосредоточиться на работе.
Она ведет телешоу, записывает песни, снимает клипы и даже создала свою криптовалюту (бузкоины). А вот с личной жизнью, несмотря на слухи о романах с Дмитрием Нагиевым (51), Тимуром Батрутдиновым (40) и Романом Гриценко (участником телестройки «Дом-2»), пока не складывается.
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В интервью журналу Starhit Оля рассказала, что уже больше года живет без секса. «Спасает работа. Я получаю такое удовольствие на концертах, что иногда эти эмоции даже с интимной близостью не сравнятся. Что бы я выбрала — год без секса или без сцены? Легче обойтись без первого, чем без шоу „Под звуки поцелуев“, с которым сейчас езжу по всей стране. Но уверена, что эта ситуация временная, и скоро моя личная жизнь наладится».
https://www.youtube.com/watch?v=iTC8z70lCZQ
А еще Бузова прокомментировала «слив» ее личных фото в Сеть: «Инцидент произошел после взлома телефона. Уже давно не секрет, что это совершил мой бывший. Но как верующий человек он ответит за все свои грехи перед Богом. Мне же не стыдно за то, что делаю».
Кстати, Оля призналась, что завидует в этой жизни только одному человеку. И это она сама!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/god-bez-seksa-otkrovennye-priznaniya-olgi-buzovoj/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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