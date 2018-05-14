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Виктория Дайнеко подтвердила новый роман
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Виктория Дайнеко подтвердила новый роман 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Виктория Дайнеко и ее бывший муж Дмитрий Клейман со скандалом развелись осенью прошлого года. У пары подрастает общая дочка. За время бракоразводного процесса экс-супруги не раз обменивались колкостями, а Дайнеко говорила о том, что бывший муж совсем не проводит время с дочерью.
Недавно поклонники заподозрили, что Виктория помирилась с Дмитрием, так как в ее микроблоге появился снимок, на котором мужчина, похожий на Клеймана, гуляет с коляской. Впрочем, экс-супруги не подтвердили эти слухи.
Несколько дней назад Виктория отмечала день рождения и устроила праздник в одном из отелей столицы, куда пригласила своих близких подруг и своего нового возлюбленного. Артистка перестала скрывать, что в ее жизни появился любимый мужчина, но пока что не торопится афишировать отношения и показывать лицо избранника.
Известно, что новый возлюбленный Виктории не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса. Пока что певица никак не комментирует новый роман, сообщает Peopletalk.ru. Примечательно, что ранее на снимке с коляской Виктория, вероятнее всего, показала не бывшего мужа, а нового возлюбленного, которого поклонники и перепутали с Дмитрием.
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