Высмаркивание повышает шансы женщин на оргазм

Ученые из Дрезденского технического университета в Германии провели необычное исследование: они задали несколько вопросов 70 женщинам. Задачей участников опыта было описать, насколько они довольны своей сексуальной жизнью. Результаты были ошеломительны: женщины с острым обонянием были более удовлетворены сексом, чем те, у кого это чувство развито слабо.

Более того, если нос дышит плохо, у человека ощущается насморк, то шансы получить оргазм существенно ниже, чем если нос дышит свободно.

Врачи сделали выводы и посоветовали всем женщинам прибегать к нехитрому действию: прочищать свой нос непосредственно перед половым актом, чтобы достигнуть оргазма.