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Высмаркивание повышает шансы женщин на оргазм
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Высмаркивание повышает шансы женщин на оргазм 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
Ученые из Дрезденского технического университета в Германии провели необычное исследование: они задали несколько вопросов 70 женщинам. Задачей участников опыта было описать, насколько они довольны своей сексуальной жизнью. Результаты были ошеломительны: женщины с острым обонянием были более удовлетворены сексом, чем те, у кого это чувство развито слабо.
Более того, если нос дышит плохо, у человека ощущается насморк, то шансы получить оргазм существенно ниже, чем если нос дышит свободно.
Врачи сделали выводы и посоветовали всем женщинам прибегать к нехитрому действию: прочищать свой нос непосредственно перед половым актом, чтобы достигнуть оргазма.
Женский форум
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