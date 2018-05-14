Звезда сериала «Екатерина» рассказала, как пережила внезапную кончину любимого супруга

Актриса Юлия Ауг долгое время в основном снималась в авторском кино, поэтому была мало известна массовому зрителю. После того, как она появилась в сериале «Екатерина», к ней пришла всенародная любовь, ведь артистка прекрасно сыграла роль королевы Елизаветы.

Личная жизнь Юлии складывалась не самым простым образом. Ее первым супругом стал Степан, который красиво ухаживал за актрисой. Именно ему она подарила единственную дочь.

«Когда я родила, Степа стал немножко другим человеком, чужим. Он стал заниматься бизнесом, стал более жестким. Все правильно же делал, хотел нас обеспечить с дочкой, но бизнес меняет людей. В 1998 году был кризис, а Степа остался без работы. А я на тот момент начала много работать, а через некоторое время его взяла на работу наша общая подруга, у которой был свой бизнес. В итоге он в нее влюбился. В итоге он ушел, сказав, что он больше не может отвечать за все», — вспоминает Юлия. Несмотря на такой конец, актриса с благодарностью вспоминает бывшего мужа.

Ауг считает себя плохой матерью, так как ее дочка до 10 лет жила с бабушкой, так как артистка занималась карьерой и считала, что ей необходимо состояться в жизни.

«Я ужасная мать, я стала жить со своим ребенком только тогда, когда ей было 10 лет. Сейчас мы с ней лучшие подруги, все друг другу рассказываем и поддерживаем. Я наверно могу сказать, что у меня очень слабый материнский инстинкт. Мне было важнее состояться самой. Я даже себя успокаивала, а что Полине важнее: мама сейчас или мама-неудачница в будущем. Периодически я об этом жалею, но все равно считаю, что сделала правильный выбор», — делится Юлия.

фото: кадр из программы

В скором времени артистка познакомилась с Андреем Скуловым, с которым впервые встретилась на свадьбе друга. Они сразу нашли общий язык. Он поддерживал Юлию и помог справиться ей с серьезной болезнью, забыв о своем здоровье. Во многом благодаря Андрею Юлия смогла воссоединиться с дочкой.

К сожалению, в 2015 году возлюбленный Юлии скоропостижно скончался. Незадолго до смерти Андрей начал заниматься бизнесом и даже заложил дом, в котором жил с актрисой, чтобы создать свое дело, но в итоге из-за случайности он оказался абсолютно разорен. Сильнейший стресс плохо сказался на слабом здоровье Андрея.

«Андрей не пережил всего этого. У него случилось два микроинсульта. За этим очень страшно наблюдать. У него стала разрушаться личность. В декабре 2015 года ночью он умер. Я на тот момент была в Эстонии и поняла, что Андрея больше нет — я это почувствовала. Я поседела прямо на глазах. Первый год без Андрея был невыносим, я не знала, как я эту переживу. Было непонятно, ради чего жить», — вспоминает Юлия.