45-летняя Гвинет Пэлтроу выложила «голое беременное» фото

На откровенном снимке актрисы ни грамма ретуши и фотошопа.

Голая и беременная. 45-летняя Гвинет Пэлтроу заинтриговала поклонников, выложив свое откровенное фото с беременным животом. Никакой ретуши и фотошопа. Видно, что снимок сделан в спальне на любительскую камеру очень близким человеком. Однако, как выяснилось, поздравлять актрису с грядущим пополнением не стоит.

Оказалось, этому фото уже 14 лет. Тогда Гвинет вынашивала своего первенца — дочь, которую назвали Эппл , что в переводе с английского означает «яблоко». 14 мая девочке исполнилось 14 лет. Как рассказала актриса, снимок сделан в день родов.

Позже Пэлтроу выложила и фотографию своей подросшей дочери, сопроводив снимок трогательными словами.

«С днем рождения, моя дорогая девочка. Благодаря тебе каждый день для меня будто рождественское утро. Ты самая яркая, веселая непоседа, красивая (внутри и снаружи) молодая женщина. Ты удивительный мыслитель. Песни, которые ты пишешь, невероятны! Спасибо, что все еще общаешься со мной, хотя тебе 14».

Глядя на фото, убеждаешься, что яблоко от яблони недалеко упало: Гвинет и Эппл очень похожи.

К слову, папой Эппл в свое время запросто мог стать Брэд Питт . В 90-х годах Гвинет и Брэд встречались и даже были помолвлены, но актриса бросила главного красавца Голливуда, потому что не была готова к браку.

Спустя несколько лет она познакомилась с музыкантом Крисом Мартином , участником группы Coldplay. Они прожили в браке 10 лет, став родителями дочки Эппл и сына Мозеса.

А в 2014 году актриса вновь сошлась с Брэдом. Но не с актером Брэдом Питтом, а с продюсером Брэдом Фэлчаком. Они познакомилась на съемках сериала «Хор». Зимой этого года влюбленные объявили о помолвке, а в апреле тайно сыграли свадьбу.

45-летняя Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж

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