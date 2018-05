Голая и беременная: Гвинет Пэлтроу опубликовала откровенный снимок в честь Дня матери

Гвинет Пэлтроу , 2004 год В то время как представительницы телеклана Кардашьян-Дженнер вчера трогательно поздравляли друг друга с Днем матери и делились в своих Instagram-аккаунтах старыми фотографиями, 45-летняя Гвинет Пэлтроу тоже пустилась в воспоминания и опубликовала кадр 14-летней давности. На снимке 31-летняя актриса, которая на тот момент была беременна, позирует полностью обнаженной.

Гвинет Пэлтроу

Четырнадцать лет назад на пороге жизненной перемены… Всех нас, биологических, приемных, духовных мам, бабушек, прабабушек и прапрабабушек, с Днем матери,

— поздравила всех причастных к празднику актриса.

Автором снимка, вероятнее всего, стал бывший супруг Пэлтроу вокалист группы Coldplay Крис Мартин , в браке с которым у них родилось двое детей. На фото актриса как раз находится в радостном ожидании их с Мартином первого ребенка — дочери Эппл , которая появилась на свет в 2004 году. Кстати, сегодня она отмечает свой день рождения, поэтому фото Пэлтроу, видимо, приурочила, в том числе, и к этому семейному празднику.

Несмотря на то что Мартин и Пэлтроу развелись почти два года назад, а недавно Гвинет и вовсе вышла замуж, они сумели сохранить теплые и дружеские отношения и регулярно проводят время вместе с детьми.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин с дочерью Эппл и сыном Мозесом

Best Apple's birthday/Mother's Day EVER at the @museumoficecream @autumncomm SO FUN #goopgo #dtla

A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on May 14, 2017 at 2:09pm PDT