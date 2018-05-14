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Голая и беременная: Гвинет Пэлтроу опубликовала откровенный снимок в честь Дня матери
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Голая и беременная: Гвинет Пэлтроу опубликовала откровенный снимок в честь Дня матери 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Гвинет Пэлтроу, 2004 год  В то время как представительницы телеклана Кардашьян-Дженнер вчера трогательно поздравляли друг друга с Днем матери и делились в своих Instagram-аккаунтах старыми фотографиями, 45-летняя Гвинет Пэлтроу тоже пустилась в воспоминания и опубликовала кадр 14-летней давности. На снимке 31-летняя актриса, которая на тот момент была беременна, позирует полностью обнаженной.
Гвинет Пэлтроу
Четырнадцать лет назад на пороге жизненной перемены… Всех нас, биологических, приемных, духовных мам, бабушек, прабабушек и прапрабабушек, с Днем матери,
— поздравила всех причастных к празднику актриса.
Автором снимка, вероятнее всего, стал бывший супруг Пэлтроу вокалист группы Coldplay Крис Мартин, в браке с которым у них родилось двое детей. На фото актриса как раз находится в радостном ожидании их с Мартином первого ребенка — дочери Эппл, которая появилась на свет в 2004 году. Кстати, сегодня она отмечает свой день рождения, поэтому фото Пэлтроу, видимо, приурочила, в том числе, и к этому семейному празднику.
Несмотря на то что Мартин и Пэлтроу развелись почти два года назад, а недавно Гвинет и вовсе вышла замуж, они сумели сохранить теплые и дружеские отношения и регулярно проводят время вместе с детьми.
Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин с дочерью Эппл и сыном Мозесом
Best Apple's birthday/Mother's Day EVER at the @museumoficecream @autumncomm SO FUN #goopgo #dtla
A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on May 14, 2017 at 2:09pm PDT
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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