Китаец тысячу километров вез девушку на тележке ради свадьбы

Житель китайской провинции Ганьсу около тысячи километров тащил тележку со своей девушкой. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

41 день назад пара выехала из провинции Ганьсу на северо-западе Китая и направилась в город Вэйхай, расположенный на берегу моря в восточной провинции Шаньдун. Они пересекли соседнюю провинцию Вэйхай и достигли города Чжэнчжоу в провинции Хэнань. Чтобы достичь цели, им нужно преодолеть еще тысячу километров.

«Моя девушка всегда мечтала посмотреть на море, — объяснил мужчина. — Несколько лет назад я дал слово, что отвезу ее туда на тележке. И теперь держу его». По его словам, она пообещала, что выйдет за него замуж, если он действительно выполнит задуманное.

Большую часть времени девушка идет рядом с ним и садится в тележку лишь в том случае, если устанет. Когда утомляется ее ухажер, они меняются местами, и она везет его. По их словам, в дороге они наслаждаются видами. В плохую погоду пара останавливается в гостиницах.

В 2017 году сообщалось, что в Китае разгневанная невеста протащила по улице жениха, который не явился на свадьбу. На появившемся в интернете видео женщина в свадебном платье волочит сопротивляющегося мужчину при помощи цепи, которая накинута ему на запястья. За происходящим наблюдают многочисленные прохожие.