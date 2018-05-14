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Китаец тысячу километров вез девушку на тележке ради свадьбы
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Китаец тысячу километров вез девушку на тележке ради свадьбы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель китайской провинции Ганьсу около тысячи километров тащил тележку со своей девушкой. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
41 день назад пара выехала из провинции Ганьсу на северо-западе Китая и направилась в город Вэйхай, расположенный на берегу моря в восточной провинции Шаньдун. Они пересекли соседнюю провинцию Вэйхай и достигли города Чжэнчжоу в провинции Хэнань. Чтобы достичь цели, им нужно преодолеть еще тысячу километров.
«Моя девушка всегда мечтала посмотреть на море, — объяснил мужчина. — Несколько лет назад я дал слово, что отвезу ее туда на тележке. И теперь держу его». По его словам, она пообещала, что выйдет за него замуж, если он действительно выполнит задуманное.
Большую часть времени девушка идет рядом с ним и садится в тележку лишь в том случае, если устанет. Когда утомляется ее ухажер, они меняются местами, и она везет его. По их словам, в дороге они наслаждаются видами. В плохую погоду пара останавливается в гостиницах.
В 2017 году сообщалось, что в Китае разгневанная невеста протащила по улице жениха, который не явился на свадьбу. На появившемся в интернете видео женщина в свадебном платье волочит сопротивляющегося мужчину при помощи цепи, которая накинута ему на запястья. За происходящим наблюдают многочисленные прохожие.
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