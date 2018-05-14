Юлия Ауг рассказала, как муж — «космический близнец» спас ее, но вскоре умер сам

Актриса Юлия Ауг, ставшая знаменитой после роли императрицы Елизаветы Петровны в сериале «Екатерина», признается, что после множества тяжелейших испытаний, который выпали на ее долю, сейчас вновь учится радоваться жизни.

Ее первый муж Степан оставил актрису с дочерью после 10 лет брака ради богатой начальницы, объяснив свое поведение тем, что «устал за все отвечать» и хочет отдохнуть.

Это произошло в конце 1990-х, когда муж потерпел крах в бизнесе, потерял все, не мог устроиться даже ночным сторожем и предпочел отношения с богатой женщиной.

Дочь Полину тогда пришлось отправить к родителям мужа в Красноярск, и только когда ей было 10 лет, Юлия забрала девочку в Эстонию.

Настоящим отцом для Полины стал второй муж Юлии Андрей. Они познакомились на свадьбе лучшего друга актрисы. Юлия признается: она поняла сразу, что это «ее космический близнец». Он был далек от мира театра и кинематографа, но всегда радовался ее успехам.

У них не заканчивались темы для разговоров, казалось, что она знает об Андрее все. А потом Юля сильно заболела, но он вытащил — выходил ее. Однако вскоре обострилась его болезнь.

Андрею сделали сложную операцию, он долго восстанавливался, и эти трудности только сблизили их. Вскоре Юлия переехала к нему в Москву, поступила в ГИТИС, перевезла в столицу дочку. Казалось, жизнь налаживается.

Но тут произошел крах в бизнесе мужа: взяв крупный долг под залог дома, он не смог выплатить его. Кредит погасить не удалось, супруг разорился, у него было несколько микроинсультов, и вскоре Андрей умер.

Актрисе пришлось одной выплачивать крупный долг и искать спасения в работе от переживаний из-за смерти любимого мужчины.

Чему учила Юлию бабушка — аристократка, почему дочь долгие годы не жила с актрисой, как оказалась в театральному вузе, как переживала измену первого мужа и смерть второго, и почему режиссер сериала «Соседи» не обрадовался ее появлению на съемочной площадке? Об этом она сама рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».