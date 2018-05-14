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50 оттенков по-костромски: жене понравилось сидеть на цепи
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50 оттенков по-костромски: жене понравилось сидеть на цепи 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Костромич приковал жену цепью к порогу, узнал KOSTROMA.TODAY. Сделал он это, чтобы перевоспитать любимую.
Супруги всю жизнь прожили в Буе и считались нормальной семьей. Они вырастили и поставили на ноги троих детей. Все было хорошо, пока пара не пристрастилась к спиртному.
Очередной октябрьский вечер прошлого года муж и жена проводили в компании друг друга за рюмкой алкоголя. В разгар веселья супруги поссорились, и женщина ушла из дома.
И во время ее отсутствия муж придумал план мести.
Когда буевлянка вернулась домой, муж схватил приготовленную цепь и приковал жену за шею к порогу дома. Ключи он забрал с собой. Таким образом он хотел наказать супругу за то, что она пьет и гуляет.
В этом положении женщина провела 2 часа до тех пор, пока не пришел сын. Молодой человек попросил у отца ключи, но тот ему не дал. Тогда сын взял инструмент и перекусил цепь, чтобы освободить мать.
Против мужчины возбудили уголовное дело.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, во время расследования выяснилось, что в 2016 и 2017 годах муж угрожал убить жену из-за того, что она предъявляет ему претензии из-за отсутствия денег.
Во время предварительного следствия муж и жена помирились. Женщина простила его за цепь и за угрозы. Она попросила прекратить уголовное дело. Но гособвинитель возражал против этого.
Проанализировав все обстоятельства, суд приговорил буевлянина к 1 году 3 месяцам ограничения свободы.
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