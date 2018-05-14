Страсть по гороскопу: какие знаки зодиака самые горячие в постели

Овен

Овны — натуры достаточно страстные, однако не теряют головы, не позволяют гормонам руководить своими поступками и всегда точно представляют, чем для них чревато то или иное действие, высказывание, обещание. Они могут себе приказать не идти на поводу у своей страсти, взять себя в руки, поставить на первое место необходимость, а не либидо. Правда, иногда они все же отпускают себя, но, как правило, это происходит исключительно в самом начале «чувственного взрыва» и быстро берется под жесткий контроль.

Телец

Тельцы расчетливы, они не могут себе позволить, чтобы ими руководили нерациональные эмоции, желания и ощущения, да и темперамент не способствует полному погружению в пучину страсти. А потому они почти всегда остаются с ясной головой и не допускают «затмений», думают о последствиях, на первое место ставят материальные интересы. Представители этого знака достаточно высокоорганизованны, поэтому им даже не нужно прилагать усилий, чтобы контролировать психополовое влечение.

Близнецы

Близнецы — натуры чрезвычайно страстные. Они не контролируют свое возбуждение, моментально поддаются ему и поступают только так, как велит им сиюминутное желание. Представители этого знака редко отделяют любовь от страсти и полового влечения, для них это комплексные ощущения, а потому они часто принимают второе за первое. Впрочем, как только новизна впечатлений проходит, спадает и интерес к предмету обожания, чувства становятся более спокойными или и вовсе исчезают.

Рак

Раки могут быть очень страстными, особенно если понимают, что встретили по-настоящему своего человека; тогда они полностью открываются перед ним и не стесняются своих истинных желаний. Их страсть напрямую зависит от тех чувств, которые живут в их сердце, от того, какие струны их души затрагивает партнер. Если же нет огромной любви и доверия, то на страстность представителя этого знака рассчитывать не стоит: он «откатает обязательную программу», но сделает это без огонька, а его голова останется холодной и расчетливой.

Лев

Львы легко теряют голову от страсти, причем часто она у них не подразумевает любви как таковой, достаточно обычной симпатии, чтобы кого-то вожделеть. Эмоции и жажда обладания захлестывают их, перечеркивают все рациональное, не дают адекватно мыслить и думать о будущем. Они используют любой подходящий (и не очень подходящий) момент, чтобы добраться до предмета своего желания, все их существование подчинено удовлетворению потребности в тактильных и сексуальных контактах.

Дева

Девы секс любят, а вот головы от страсти не теряют. Они редко способны на какие-то экстраординарные поступки ради того, кого хотят, гормоны не затмевают им разум, вожделение не руководит их жизнью. Бывают, конечно, исключения, но, как правило, «болеют страстью» только те, кто рожден на границе двух знаков и несет в себе черты Льва. Остальные же достаточно холодны, не позволяют телу распоряжаться рассудком, а сексуальные выкрутасы в неподходящем месте и без контрацепции вообще считают дурным тоном.

Весы

Весы страстные исключительно в своем воображении, вот там они вытворяют все, на что способна их буйная фантазия. А наяву они стараются, чтобы все было пристойненько, чтобы их ненароком не осудили за чрезмерные эмоции и распущенное поведение, поэтому сдерживаются, даже если внутри у них все полыхает пожаром. Представители этого знака слишком озабочены своим реноме, поэтому и в постели контролируют себя, чтобы у партнеров не возникло лишних вопросов и подозрений в аморальности.

Скорпион

Скорпионы, вопреки расхожему мнению, страстны не всегда, а только тогда, когда у них определенное настроение. Иногда они могут начать срывать одежду с партнера чуть ли ни посреди улицы, а порой их замучаешься уговаривать не то что на секс, а даже на простые, почти невинные поцелуи и на «подержаться за руки». Представители этого знака непредсказуемы и непрогнозируемы, они практически постоянно находятся в возбужденном состоянии, однако часто срабатывают какие-то их психологические блоки, страсть переплавляется в злость или в полное отрицание.

Стрелец

Стрельцы — страсть в чистом виде. Если они кого-то вожделеют, то готовы добиваться взаимности всеми доступными способами, а потом заниматься сексом на любых поверхностях, при свидетелях, без перерыва на сон и еду. Они, подчиняясь своему плотскому желанию, совершают массу странных, а порой и героических поступков, могут бросить к ногам предмета своего обожания весь мир, однако и отдачи требуют равноценной, так как не хотят растрачивать свою страсть впустую.

Козерог

Козероги никогда не ставят страсть на первое место, однако это не говорит о том, что она над ними не властна. Им отнюдь не чужды плотские желания, темпераментные занятия сексом, яркие поступки ради завоевания того, кого они вожделеют. Правда, необходимость, долг, работа, финансы для них все же в приоритете, да и выставлять на всеобщее обозрение свои чувства они не привыкли, а потому дают волю страсти только в строго отведенное для этого время и в подходящем антураже.

Водолей

Водолеи редко бывают страстными, им не нравится, когда чувственное напряжение руководит их поступками, а потому они сдерживают себя, анализируют все, что с ними происходит, и, если им кажется, что они готовы переступить черту, за которой сами перестанут себя уважать, они идут на попятную. Им проще разыгрывать страсть в своем воображении, чем впустить ее в реальную жизнь, к тому же они предпочитают быть объектом вожделения, а не тем, кто сам его ярко демонстрирует.

Рыбы

Рыбы и страсть вещи несовместные. Они могут быть влюбленными, мечтающими, романтичными, но на большее их несколько холодноватой натуры не хватает. Да и не нужны им эти «африканские страсти», им от них некомфортно, а уж идти напролом и затаскивать кого-то в постель они точно не будут (разве что только под воздействием ударной дозы алкоголя). Им привычнее и удобнее, когда их обхаживают и уговаривают, осторожно приручают, а откровенное вожделение их порой даже пугает.