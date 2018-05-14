«Единство сердец»: почему российские подростки уходят из жизни по-японски

Подростки все чаще уходят из жизни парами. Это и закадычные подруги, и влюбленные. 13 мая в столице вновь произошел ужасный случай: во дворе высотки на Истринской улице обнаружили тела 17-летних парня и девушки… С чем связан резкий рост парных уходов из жизни?

В Японии, стране уже давно считающейся одним из лидеров по количеству добровольных уходов, есть даже специальный термин для подобных случаев, самоубийств, совершенных парой влюбленных, — «синдзю». «Синдзю» (явление, когда парень и девушка уходят из жизни, так как семья или общество не принимает их любовь) много лет распространено в Стране восходящего солнца. Почему японское «синдзю» все чаще стало происходить в России, нам рассказал психиатр-криминалист Михаил ВИНОГРАДОВ

— К сожалению, количество добровольных уходов из жизни в нашей стране продолжает расти, кроме того, заметно увеличились такие инциденты, совершаемые парами или даже группами. По сути, парные и групповые попытки ухода из жизни можно считать наиболее опасными, ведь они чаще доводятся до конца. Подросток, решивший расстаться с жизнью в одиночку, имеет намного больше шансов одуматься, остановиться, чем пара.

— Есть мнение, что в данном случае уйти из жизни хотел парень, а девушка просто последовала за ним. Насколько часто в паре — один ведущий, а другой ведомый?

— Обычно в паре дети подогревают друг друга, берут «на слабо». К тому же у ведомого подростка, который сам бы, возможно, и не хотел умирать, сразу же появляется мысль: какой смысл жить, если не будет любимого. Психологически пойти на этот шаг вдвоем намного легче, чем одному. Скорее всего, в случае с гибелью подростков на Истринской улице кто-то один, парень или девушка, не мог найти смысл жизни, поэтому решился на этот шаг, потянув за собой в психологическом плане и свою вторую половину. Ребята в подростковом возрасте являются очень внушаемыми, веселый и беззаботный ребенок может оказаться на краю пропасти под влиянием безысходно настроенных друзей, своей девушки или парня. Во все времена, еще в СССР, была определенная категория людей, которые не видят смысла в жизни, поэтому хотят прекратить ее. Из-за развития Интернета данные группы людей стали открыто транслировать свое видение мира другим. В результате количество уходов из жизни среди подростков, наиболее поддающихся психологическому внушению, стало расти. К тому же по сравнению с СССР в России становится все больше и больше неполных и неблагополучных семей. Подросткам не хватает дома внимания и ласки, ведь многим родителям просто некогда или не хочется полноценно заниматься своими детьми, они полагают, что вполне достаточно отделаться от них очередным дорогим гаджетом.

Также стало известно, что перед смертью ребята смотрели клип Sleep группы My Chemical Romance, в котором пара возлюбленных, привязанных друг к другу веревкой, прыгают в пустоту.

На вопрос, могло ли это повлиять на действия подростков, ответил психолог и психиатр Олег Шевченко

— Определенные фильмы и музыка могут отчасти способствовать увеличению мрачных настроений у подростков. Однако сам по себе просмотр подобного клипа вряд ли мог повлиять на действия подростков, подтолкнуть их к трагическому шагу. Интерес к клипу стал лишь следствием ощущения безысходности и мрачного настроения у молодых людей. То есть они и смотрели его из-за того, что уже были настроены определенным образом, а не наоборот. Чтобы придать своему уходу пафоса, они просто скопировали то, что увидели в клипе. Это весьма характерно для подростков.

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