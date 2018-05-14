3 знаменитости, которых тяготит слава

Они молодые, успешные и очень востребованные. Казалось бы, чего еще желать? «Разве что немного покоя», — смеется модель Миранда Керр , и с ней точно согласятся как минимум несколько не менее знаменитых девушек. Звезды, которые признавались в том, что порой страдают от собственной популярности, — в нашей подборке.

Сайфред признается, что популярность сделала ее еще более мнительной: актриса постоянно беспокоится, что с ней или ее близкими может что-то произойти. «Не так легко существовать, когда ты всегда на виду. Наверное, дело в том, что я в принципе по жизни очень нервная. Постоянно волнуюсь по поводу родителей, друзей, собаки… Да что уж там: иногда представляю, как случайно выпадаю из окна. Хотя даже открыть его толком не могу!» — рассказывает актриса.

Певица жить не может без музыки, однако большие гастрольные туры даются ей с трудом. «Я просто очень боюсь, когда на меня смотрит много людей. Представляете, однажды даже пыталась сбежать с концерта через пожарный выход… Спасает только чувство юмора, — говорит актриса. — Самое интересное, что с годами страх не уходит. Меня по-прежнему трясет, когда я выхожу на сцену».

Несмотря на образ веселой хохотушки, Дженнифер все-таки есть о чем беспокоиться: статус одной из главных актрис Голливуда возлагает огромную ответственность и обеспечивает не всегда приятное внимание журналистов и папарацци. «На публике стараюсь думать о себе как об Аватаре — вроде бы это я, а вроде и нет. Так намного легче», — делится Дженнифер.