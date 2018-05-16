30 дней секса: дневник экспериментов

30 дней секса: дневник пары

Пара решила разнообразить секс и зафиксировала все самое интересное в дневнике.

Итсель Анайа и Дилан Бэннет из Бристоля женаты семь лет. Они поделились в своем дневнике тем, что их секс стал монотонным и случается теперь гораздо реже, чем раньше, один или два раза в неделю. Именно поэтому пара решила поучаствовать в эксперименте и не пожалела. Девушка говорит, что секс-приключения сблизили их, а интимная жизнь стала намного интереснее.

"Мне понравилось пробовать новое вместе с женой. Это очень сблизило нас", — говорит Дилан.

День 1

Задание: Заняться сексом не перед сном, а в любое другое время.

"В целом неплохо, но мы собирались в путешествие и торопились, поэтому, к сожалению, у меня не получилось полностью отключить мозг и получить удовольствие от секса. Наверное, это не лучший старт эксперимента", — резюмировала Итсель.

День 2

Задание: Почитать или посмотреть "Камасутру", чтобы выбрать новую позицию.

Дилан говорит, что они вместе читали статью из женского журнала, которая их очень вдохновила.

День 3

Задание: Заняться сексом дважды за один день.

Это задание пара провалила. Дилан говорит, что в этот день они оба были очень измотаны. У Итсель была ночная смена, и они пересеклись буквально на пару часов.

День 4

Задание: Почитать эротику перед сном.

"Секс после этого был очень нежный и медленный. Я осталась довольна, поскольку не люблю, когда Дилан торопится".

День 5

Задание: Заняться сексом в душе.

"Мы были очень озабочены, чтобы не поскользнуться. Однако в результате мы оба получили удовольствие", — рассказал Дилан.

День 6

Задание: Сделать друг другу массаж всего тела перед сексом.

"Дилан обожает массаж, особенно после трудного рабочего дня, так что он остался в полном восторге", — поделилась Итсель.

День 7

Задание: Заняться быстрым сексом (10 минут и меньше).

"В течение дня перед этим мы много флиртовали и дразнили другу друга, поэтому нам удалось быстро избавиться от сексуального напряжения", — рассказала Итсель.

День 8

Задание: Заняться сексом в машине.

Итсель: "Я очень не люблю заниматься сексом, если мне холодно, поэтому не снимала носки в этот раз. Хотя обычно мы смеемся над сексом в носках, но на наш настрой это никак не повлияло".

День 9

Задание: Заняться сексом, сидя на стуле или диване.

Итсель: "Я люблю позу "наездницы", поэтому это задание пришлось мне по душе".

День 10

Задание: Сделать чувственный массаж маслом перед сексом.

"Я был в полном восторге от массажа Итсель и буквально стонал от удовольствия".

День 11

Задание: Только оральный секс.

Дилан: "Мы занимаемся оральным сексом очень редко. Последний раз это было, может, год назад. Поэтому это настоящий подарок для меня. По-моему, я уснул с улыбкой на лице".

День 12

Задание: Позволить девушке доминировать.

giphy.com

Итсель: "Обычно я редко доминирую в сексе, поэтому было забавно говорить Дилану, что и как делать. По-моему, ему тоже понравилось".

День 13

Задание: Доставить ему удовольствие руками или телом.

"Это было достаточно сложно. Чтобы доставить Дилану таким образом удовольствие, нужно очень постараться. Он даже просил заняться обычным сексом и был огорчен тем, что нам не положено по заданию".

День 14

Задание: Найти новое место для секса у себя дома.

Дилан: "Мы решили заняться сексом в оранжерее, выключили свет и старались делать это как можно тише, чтобы не привлечь внимание соседей по дому".

День 15

Задание: Каждый должен довести себя до оргазма.

Итсель: "Я довела себя до оргазма, когда Дилан был на работе. А потом я во всех подробностях описала ему процесс по смс, даже прислала пару эротичных фото".

День 16

Задание: Снова "Камасутра: нужно выбрать 2-3 позы посложнее.

"Мы попробовали несколько поз, которые показались нам простыми в исполнении. Но ни одна и них не оправдала наши ожидания", — говорит Дилан.

День 17

Задание: Посмотреть порно вместе.

Дилан: "Мы никогда не смотрели порно вместе до этого, и, честно говоря, нам не очень понравилось. Мы попробовали посмотреть несколько роликов, но они нас не завели".

День 18

Задание: Воспользоваться секс-игрушками.

Итсель: "Мне не нравятся игрушки, но я люблю сексуальное белье и ролевые игры, так что мы использовали повязку на глаза и наручники".

День 19

Задание: Секс без проникновения.

Итсель: "Я даже слушала тренинги онлайн, чтобы доставить удовольствие Дилану, но в результате он сосредоточился на мне. Получилось достаточно долго, но мне очень понравилось".

День 20

Задание: Делиться секс-фантазиями в течение дня по e-mail.

"Мы перебросились всего двумя письмами, но я успел очень сильно завестись", — поделился Дилан.

День 21

Задание: Посетить сексшоп вместе.

Дилан: "Мы решили выбирать товары онлайн, и много смеялись над ассортиментом. Мне понравился раздел латексных нарядов".

День 22

Задание: Довести ее до оргазма без проникновения.

Дилан: "Я обожаю доставлять Итсель удовольствие, поэтому это мое любимое задание из всех".

День 23

Задание: Никаких заданий в этот день. Наслаждайтесь обычным сексом.

giphy.com

"В этот день мы занимались сексом в моей любимой позе, когда Дилан сверху".

День 24

Задание: Игра в кубики: их три штуки (кто, что делает и с какой частью тела).

Итсель: "Мое любимое задание. Это очень весело и в то же время сексуально".

День 25

Задание: Заняться медленным сексом.

Дилан говорит: "Итсель обожает медленный секс, потому что ей нужно много времени, чтобы завестись. Я был сверху и остался очень доволен".

День 26

Задание: Позволить парню доминировать.

"Я решил попробовать много разных позиций за раз. Итсель была в настроении, так получилось отлично", — говорит Дилан.

День 27

Задание: Ужин с секретными ласками.

Итсель: "Мне было сложно подобраться к нужному месту под столом в ресторане так, чтобы никто не заметил. Кроме того, Дилан строил рожи и отвлекал меня".

День 28

Задание: Множественный оргазм.

"Со мной такое случается очень редко, так что это задание, скорее, для Дилана", — поделилась Итсель.

День 29

Задание: Подбросьте монетку, пусть она выберет доминанта. Теперь можете делать с партнером, что захотите, но для начала договоритесь о стоп-слове.

"Доминирующая роль досталась Итсель в этот раз, а я остался в полном восторге от ее креативности", — говорит Дилан.

День 30

Задание: Бодрствовать всю ночь, чтобы… заниматься сексом.

giphy.com

Итсель: "Мы встретились слишком поздно, поэтому бодрствовали мы всего полчаса, а затем благополучно заснули".