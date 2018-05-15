30 дней секса: дневник пары 

Пара решила разнообразить секс и зафиксировала все самое интересное в дневнике.
Итсель Анайа и Дилан Бэннет из Бристоля женаты семь лет. Они поделились в своем дневнике тем, что их секс стал монотонным и случается теперь гораздо реже, чем раньше, один или два раза в неделю. Именно поэтому пара решила поучаствовать в эксперименте и не пожалела. Девушка говорит, что секс-приключения сблизили их, а интимная жизнь стала намного интереснее.
"Мне понравилось пробовать новое вместе с женой. Это очень сблизило нас", — говорит Дилан.
День 1
Задание: Заняться сексом не перед сном, а в любое другое время.
"В целом неплохо, но мы собирались в путешествие и торопились, поэтому, к сожалению, у меня не получилось полностью отключить мозг и получить удовольствие от секса. Наверное, это не лучший старт эксперимента", — резюмировала Итсель.
День 2
Задание: Почитать или посмотреть "Камасутру", чтобы выбрать новую позицию.
Дилан говорит, что они вместе читали статью из женского журнала, которая их очень вдохновила.
День 3
Задание: Заняться сексом дважды за один день.
Это задание пара провалила. Дилан говорит, что в этот день они оба были очень измотаны. У Итсель была ночная смена, и они пересеклись буквально на пару часов.
День 4
Задание: Почитать эротику перед сном.
"Секс после этого был очень нежный и медленный. Я осталась довольна, поскольку не люблю, когда Дилан торопится".
День 5
Задание: Заняться сексом в душе.
"Мы были очень озабочены, чтобы не поскользнуться. Однако в результате мы оба получили удовольствие", — рассказал Дилан.
День 6
Задание: Сделать друг другу массаж всего тела перед сексом.
"Дилан обожает массаж, особенно после трудного рабочего дня, так что он остался в полном восторге", — поделилась Итсель.
День 7
Задание: Заняться быстрым сексом (10 минут и меньше).
"В течение дня перед этим мы много флиртовали и дразнили другу друга, поэтому нам удалось быстро избавиться от сексуального напряжения", — рассказала Итсель.
День 8
Задание: Заняться сексом в машине.
Итсель: "Я очень не люблю заниматься сексом, если мне холодно, поэтому не снимала носки в этот раз. Хотя обычно мы смеемся над сексом в носках, но на наш настрой это никак не повлияло".
День 9
Задание: Заняться сексом, сидя на стуле или диване.
Итсель: "Я люблю позу "наездницы", поэтому это задание пришлось мне по душе".
День 10
Задание: Сделать чувственный массаж маслом перед сексом.
"Я был в полном восторге от массажа Итсель и буквально стонал от удовольствия".
День 11
Задание: Только оральный секс.
Дилан: "Мы занимаемся оральным сексом очень редко. Последний раз это было, может, год назад. Поэтому это настоящий подарок для меня. По-моему, я уснул с улыбкой на лице".
День 12
Задание: Позволить девушке доминировать.
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Итсель: "Обычно я редко доминирую в сексе, поэтому было забавно говорить Дилану, что и как делать. По-моему, ему тоже понравилось".
День 13
Задание: Доставить ему удовольствие руками или телом.
"Это было достаточно сложно. Чтобы доставить Дилану таким образом удовольствие, нужно очень постараться. Он даже просил заняться обычным сексом и был огорчен тем, что нам не положено по заданию".
День 14
Задание: Найти новое место для секса у себя дома.
Дилан: "Мы решили заняться сексом в оранжерее, выключили свет и старались делать это как можно тише, чтобы не привлечь внимание соседей по дому".
День 15
Задание: Каждый должен довести себя до оргазма.
Итсель: "Я довела себя до оргазма, когда Дилан был на работе. А потом я во всех подробностях описала ему процесс по смс, даже прислала пару эротичных фото".
День 16
Задание: Снова "Камасутра: нужно выбрать 2-3 позы посложнее.
"Мы попробовали несколько поз, которые показались нам простыми в исполнении. Но ни одна и них не оправдала наши ожидания", — говорит Дилан.
День 17
Задание: Посмотреть порно вместе.
Дилан: "Мы никогда не смотрели порно вместе до этого, и, честно говоря, нам не очень понравилось. Мы попробовали посмотреть несколько роликов, но они нас не завели".
День 18
Задание: Воспользоваться секс-игрушками.
Итсель: "Мне не нравятся игрушки, но я люблю сексуальное белье и ролевые игры, так что мы использовали повязку на глаза и наручники".
День 19
Задание: Секс без проникновения.
Итсель: "Я даже слушала тренинги онлайн, чтобы доставить удовольствие Дилану, но в результате он сосредоточился на мне. Получилось достаточно долго, но мне очень понравилось".
День 20
Задание: Делиться секс-фантазиями в течение дня по e-mail.
"Мы перебросились всего двумя письмами, но я успел очень сильно завестись", — поделился Дилан.
День 21
Задание: Посетить сексшоп вместе.
Дилан: "Мы решили выбирать товары онлайн, и много смеялись над ассортиментом. Мне понравился раздел латексных нарядов".
День 22
Задание: Довести ее до оргазма без проникновения.
Дилан: "Я обожаю доставлять Итсель удовольствие, поэтому это мое любимое задание из всех".
День 23
Задание: Никаких заданий в этот день. Наслаждайтесь обычным сексом.
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"В этот день мы занимались сексом в моей любимой позе, когда Дилан сверху".
День 24
Задание: Игра в кубики: их три штуки (кто, что делает и с какой частью тела).
Итсель: "Мое любимое задание. Это очень весело и в то же время сексуально".
День 25
Задание: Заняться медленным сексом.
Дилан говорит: "Итсель обожает медленный секс, потому что ей нужно много времени, чтобы завестись. Я был сверху и остался очень доволен".
День 26
Задание: Позволить парню доминировать.
"Я решил попробовать много разных позиций за раз. Итсель была в настроении, так получилось отлично", — говорит Дилан.
День 27
Задание: Ужин с секретными ласками.
Итсель: "Мне было сложно подобраться к нужному месту под столом в ресторане так, чтобы никто не заметил. Кроме того, Дилан строил рожи и отвлекал меня".
День 28
Задание: Множественный оргазм.
"Со мной такое случается очень редко, так что это задание, скорее, для Дилана", — поделилась Итсель.
День 29
Задание: Подбросьте монетку, пусть она выберет доминанта. Теперь можете делать с партнером, что захотите, но для начала договоритесь о стоп-слове.
"Доминирующая роль досталась Итсель в этот раз, а я остался в полном восторге от ее креативности", — говорит Дилан.
День 30
Задание: Бодрствовать всю ночь, чтобы… заниматься сексом.
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Итсель: "Мы встретились слишком поздно, поэтому бодрствовали мы всего полчаса, а затем благополучно заснули".