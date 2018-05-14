Лайфхаки: как завоевать мужчину на первом свидании

«Любовь с первого взгляда» — это то, о чем мечтает каждая девушка. Но современные принцы любят приглядеться к своей избраннице немного подольше. Первое свидание часто является стрессом для девушки. Мы заострили ваше внимание на том, что нужно сделать для того, чтобы очаровать молодого человека. Готовы?

Задача создать на свидании легкую, непринужденную атмосферу зачастую ложится на плечи обоих партнеров. Если вы стеснительная от природы, то нет смысла отказываться от свидания только потому, что вы не умеете создавать правильный эмоциональный настрой. Неправильно, если мужчина возлагает на первом свидании на женщину слишком много обязательств. Поэтому запомните, ответственность за эмоциональный фон нужно делить пополам.

1. Игра на интерес

Изначально направьте ваш разговор в позитивное русло. Искренний интерес к вашему спутнику не только поможет узнать о человеке как можно больше, но и будет для вас лучшим украшением. Стремления и мечты вашего избранника должны быть вам по-настоящему любопытны. Не стоит на первом свидании концентрироваться только на себе — не стесняйтесь задавать мужчине как можно больше вопросов. Не только девушкам, но и мужчинам льстит, когда кто-то другой интересуется их мыслями и делами.

Стремитесь найти точки соприкосновения, но при этом не старайтесь изображать из себя того человека, кем вы не являетесь. Фальш подсознательно чувствуется очень хорошо, а вот баллов за плохую актерскую игру на свидании вам точно никто не добавит.

Опасность! Помните, что главное во всем — мера! Иногда чересчур навязчивые вопросы о том, чем мужчина занимается и где отдыхает, могут оттолкнуть вашего избранника. Мужчина может подумать, что так вы интересуетесь не им, а его материальным благосостоянием.

Такие вопросы звучат также, как если бы мужчина на свидании выспрашивал ваш возраст и количество детей. Поэтому с вопросами нужно быть аккуратнее и выбирать более нейтральные. Не забудьте про темы-табу: религия, политика и бывшие отношения.

2. Шлейф королевы

Мужчины от природы наделены более чутким обонянием, чем девушки. Поэтому выливать на себя целый флакон любимых духов точно не стоит. Аромат может как расположить к человеку, так и оттолкнуть от него. Зато именно благодаря обонянию между людьми может возникнуть волшебная химия.

Недаром парфюм считается одним из главных видов «женского оружия». Не забывайте, что запах духов должен соответствовать вашему настроению и образу. Выбирайте чарующие ароматы, с цветочными и древесными нотками.

3. Встречают по одежке

«Полный шкаф, а надеть нечего» — это состояние отчаяния знакомо практически каждой девушке. А непосредственно перед свиданием данная проблема увеличивается в разы. Без паники! Главное правило — выбрать тот наряд, в котором вам будет комфортно.

Позаботьтесь заранее о том, чтобы одежда была уместна для того места, в которое вас пригласили на свидание. Однако было бы неплохо с помощью наряда подчеркнуть достоинства фигуры. Если у вас выдающаяся грудь, то непременно выбирайте кофточку с вырезом.

А если вы являетесь счастливой обладательницей стройных ножек, то откажитесь от длинной юбки в пол. Ухоженные руки, ногти и волосы — половина успеха на первом свидании.

4. «Я же лучше, лучше… телефона»

Вряд ли молодому человеку понравится, если вы просидите все свидание, уткнувшись носом в телефон. Перестаньте реагировать на кучу входящих сообщений, а лучше просто отключите телефон на время встречи. В другом случае вместо того, чтобы наслаждаться живым общением, у вас будет велик соблазн зайти в инстаграм и по сотому кругу вновь листать надоевшую ленту.

5. «Синдром Золушки»

Как бы здорово ни проходило ваше свидание, постарайтесь закончить его первой. Через пару часов после встречи посмотрите на часы и скажите, что, к сожалению, вам пора. Улыбнитесь, поблагодарите мужчину за приятный вечер и… исчезните.

Все мы помним, что мужчина по своей сути охотник, а таким способом мы еще больше подогреем интерес к собственной персоне.

Если соблюдать все эти нехитрые советы, будьте уверены: он вам обязательно перезвонит.

Екатерина Федорова — психолог экстра-класса с многолетним опытом работы, ведущий секс-тренер Москвы, автор обучающих книг, провокационных тренингов и видео уроков.

Екатерина выступает постоянным экспертом на ТВ и ведет увлекательные блоги на популярных женских сайтах. Она прекрасный оратор, яркая личность, интересный собеседник и счастливая жена.