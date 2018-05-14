Волочкова высказалась о своих новых отношениях

Личная жизнь звезды российского балета и светских хроник Анастасии Волочковой всегда возбуждала интерес публики. Особенно это заметно в социальных сетях, где почти под каждым постом артистки регулярно разгораются споры о том, кому же удастся покорить ее сердце и сделать своей женой.