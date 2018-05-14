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Волочкова высказалась о своих новых отношениях
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Волочкова высказалась о своих новых отношениях 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Личная жизнь звезды российского балета и светских хроник Анастасии Волочковой всегда возбуждала интерес публики. Особенно это заметно в социальных сетях, где почти под каждым постом артистки регулярно разгораются споры о том, кому же удастся покорить ее сердце и сделать своей женой.
Накануне в СМИ появилась новость о расставании балерины и программиста Михаила Лагина. В сообщении было заявлено, что танцовщица предпочла ему значительно более обеспеченного ухажера. Однако Анастасия опровергла слухи, отметив, что просто не хочет торопиться со свадьбой, и подчеркнула, что по-прежнему считает Михаила близким по духу человеком. Но, несмотря на это, пара приняла решение сделать перерыв и отдохнуть друг от друга, а заодно и разобраться в своих чувствах, передают Dni.ru.
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