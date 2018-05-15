Ещё
«Люблю тебя»: Гуф и Кети Топурия опубликовали романтическое видео из авто
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Люблю тебя»: Гуф и Кети Топурия опубликовали романтическое видео из авто 

Passion.ru 29 минут назад
Фото: Passion.ru
В то, что между Гуфом и Кети Топурией есть нечто большее, чем просто дружба или желание пропиариться друг на друге, поверили даже скептики. Сегодня в Сети появилось видео, в котором рэпер открыто признается в любви своей избраннице.
Ролик опубликовала сама Кети — в разделе stories своего Instagram.
На видео пара едет куда-то в машине. Певица просит рэпера повторить, что он сказал, на что он отвечает: «Я люблю тебя».
По неофициальной информации, пара встречается больше года. Именно из-за Гуфа кети рассталась с мужем, уверяют светские сплетники.
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
10 вещей в вашей спальне, провоцирующих супруга на измену «Сегодня 55»: в день рождения Меладзе Брежнева поделилась чувственным фото с ним Ирина Шейк впервые вышла в свет с Брэдли Купером и показала «беременный» животик
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое7
Как выглядит «самая горячая бабушка в мире»40
Узнайте, насколько вы плохой человек10
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы43
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью27
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение