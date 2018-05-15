«Люблю тебя»: Гуф и Кети Топурия опубликовали романтическое видео из авто

В то, что между Гуфом Кети Топурией есть нечто большее, чем просто дружба или желание пропиариться друг на друге, поверили даже скептики. Сегодня в Сети появилось видео, в котором рэпер открыто признается в любви своей избраннице.

Ролик опубликовала сама Кети — в разделе stories своего Instagram.

На видео пара едет куда-то в машине. Певица просит рэпера повторить, что он сказал, на что он отвечает: «Я люблю тебя».

По неофициальной информации, пара встречается больше года. Именно из-за Гуфа кети рассталась с мужем, уверяют светские сплетники.

Фото: instagram