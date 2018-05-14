Брат невесты шокировал всех гостей на свадьбе

Как же здорово, что некоторые мужчины понимают, насколько важно для девушки красивое и романтическое предложение руки и сердца.

Мэтью Мерфри и его девушка Саванна Гор встречаются уже несколько лет. Парень давно собирался позвать свою половинку замуж, но хотел сделать этот момент особенным. Ему на помощь пришла сестра Эми, которая как раз занималась подготовкой к свадьбе со своим женихом Колтером.

Эми оказалась не одной из тех невест, которые мечтают, чтобы все внимание на свадьбе было сосредоточенно исключительно на них, а добродушной и бескорыстной. Она позволила брату немного нарушить ход праздничного торжества, чтобы сделать Сванне долгожданный сюрприз.

В день свадьбы вместо того, чтобы бросить букет невесты через плечо своим подружкам, Эми развернулась и протянула цветы Саванне. Ничего не подозревающая девушка была ошарашена и решительно не понимала, что происходит. В этот момент появился Мэтью, встал перед любимой на одно колено и произнес заветное: «Ты выйдешь за меня?» Саванна была растрогана. Сдерживая слезы счастья, она ответила согласием на предложение своего молодого человека.

Таким образом этот волшебный день стал особенным не только для молодоженов, но и для брата невесты и его будущей жены. «Я вышла замуж, а мой брат обручился. Это был самый прекрасный день в моей жизни!» — пишет Эми в Twitter.

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