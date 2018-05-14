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Селена Гомес отреагировала на воссоединение Беллы Хадид и The Weeknd
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Селена Гомес отреагировала на воссоединение Беллы Хадид и The Weeknd 

Журнал ОК! 46 минут назад
Недавно певец The Weeknd и модель Белла Хадид были замечены целующимися на вечеринке в Каннах. По словам источника, приближенного к Селене Гомес, звезда была неприятно удивлена, когда увидела новые фото влюбленных.
Белла Хадид и The Weeknd
Белла Хадид и The Weeknd
Белла Хадид и The Weeknd
Инсайдер сообщил, что, когда певица узнала о воссоединении пары, начала сразу же искать фотографии, а потом закричала «Какого черта?». Он также расскзаал, что во время их романа, Абель говорил, что забыл Беллу навсегда, а Селена ему поверила. По его словам, именно поэтому она была так расстроена.
Она грустит и понимает, что между ней и Абелем уже ничего не будет. Он хороший парень и она надеялась на возобновление их отношений. Она была шокирована и до сих пор не может поверить, что он снова с Беллой после всего того, что они прошли вместе. Селена поверила Абелю, когда тот сказал, что отношения с Беллой разорваны навсегда
Фотография: Legion-Media.ru Селена Гомес и The Weeknd
Напомним, что Селена Гомес и The Weeknd встречались 10 месяцев и расстались в октябре 2017 года. После этого Селена вернулась к Джастину, с которым в итоге рассталась.
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