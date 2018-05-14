Непростое украшение? Андрей Гайдулян заинтриговал поклонников новым обручальным кольцом

Андрей Гайдулян не перестает удивлять. Недавно актер вышел в свет с новой возлюбленной. Ей оказалась 26-летняя актриса Александра Велескевич . А теперь же фолловеры звезды разглядели на его безымянной пальце кольцо, похожее на обручальное. В комментариях Гайдуляна спросили об этом, но актер пока решил никак не реагировать на этот вопрос.

Если Гайдулян тайно женился, этот брак станет вторым официальным и третьим неофициальным. От первых отношений с гражданской женой у Андрея подрастает сын Федор. Со второй супругой Дианой Очиловой актер встречался семь лет. В 2016 году пара поженилась, а через год рассталась. А через три месяча актер вышел в свет с новой возлюбленной.

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Фото:Instagram