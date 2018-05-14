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Кети Перри: " Не могу сказать «Прощай»"
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Кети Перри: " Не могу сказать «Прощай»" 

Grazia 22 минуты назад
Фото: Grazia
Кэти Перри и Орландо Блум все-таки снова вместе? Похоже на то! Уж слишком романтично выглядела их поездка в Рим на международную конференцию по вопросам здоровья United to Cure. Instagram певицы тогда буквально заполонили селфи с Орландо на фоне Колизея и прочих атрибутов настоящих «римских каникул». Да и на фото папарацци, поймавших знаменитостей на улицах города, они счастливы и влюблены.
Вообще, первые подозрения о воссоединении звезд появились у таблоидов еще зимой. Сначала Кэти стала оставлять смелые комментарии под снимками бывшего бойфренда в соцсетях, а потом они и вовсе решили провести вместе рождественские каникулы. И не где-нибудь, а на Мальдивах! После этого их частенько видели вдвоем на светских мероприятиях, а пару недель назад Перри шокировала зрителей программы Entertainment Tonight. На вопрос ведущей, не собирается ли она немного пофлиртовать с молодыми симпатичными участниками шоу, певица ответила: «Точно нет! Я помолвлена и очень счастлива!» И не будем забывать о том случае, когда, находясь на гастролях в Японии, Кэти на одном из концертов заявила, что посвящает песню «любимому». Поклонники тут же сделали вывод — речь об Орландо.
Напомним: о романе актера и певицы впервые заговорили после афтепати «Золотого глобуса» в 2016 году, но спустя год они расстались. По слухам, виной тому — неверность Блума, увлекшегося дочерью миллиардера — Эрин Маккейб. Спустя пару дней после того, как фото флиртующих Эрин и Орландо попали в сеть, певица объявила о разрыве. Однако на Маккейб актер не остановился: в последнее время ему приписывали романы с коллегами по цеху Ниной Добрев и Майей Сансой, а также с грузинской пианисткой Хатией Буниатишвили. Да и Кэти после разрыва хоть и окунулась с головой в работу, но, говорят, ненадолго нашла утешение в объятиях Роберта Паттинсона.
Что ж, видимо, Кэти и Орландо удалось забыть прошлые обиды и начать с чистого листа! Остается надеяться, что совсем скоро они выйдут в свет уже как пара, а там и до объявления о помолвке недалеко. Grazia обещает следить за развитием событий.
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