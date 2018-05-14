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Мечтать не вредно: что означают твои сексуальные фантазии
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Мечтать не вредно: что означают твои сексуальные фантазии 

Карельские вести 19 минут назад
Фото: Карельские вести
Сексуальные фантазии — часть здоровой интимной жизни. Это не что-то запретное, а просто мысли и сценарии, которые тебя заводят. Ключом к их появлению могут стать картинка, видео, что-то услышанное или прочитанное. Фантазии помогают мозгу принять и оценить новые ощущения, объясняют специалисты. Они помогают возбудиться, абстрагироваться от проблем и быстрее получить удовольствие. Но что они на самом деле означают?
18+
1. Запретная любовь
Твой новый коллега. Бывший. Сводная сестра. Фантазировать о других людях — нормально, и это совсем не значит, что ты не любишь партнера и не наслаждаешься сексом с ним. Иногда эти фантазии могут означать, что тебе нужно что-то, чего нет в нынешних отношениях. Возможно, стоит обсудить с партнером нехватку нежных чувств, а может, ты сама поймешь, чего не хватает. Главное — не принимать все всерьез и не начинать врать и изменять, от этого отношения точно не станут лучше.
2. Подчинение
Далеко не все хотят доминировать в постели. Если, например, у женщины ответственная работа, то вполне возможно, что ей хочется иметь хоть какую-то отдушину, где можно совершать ошибки, быть беззащитной, — и чтобы это не имело последствий.
3. Доминирование
А этот вариант часто нравится тем, кто выполняет указания других. Следование такой фантазии требует согласия обеих сторон. Важно придумать стоп-слово и четко понимать, чего вы оба хотите.
4. Секс втроем
Иногда эта фантазия свидетельствует о простом любопытстве, иногда — о том, что действительно хочется увидеть, как партнера ублажает кто-то еще. Если все сделать правильно, открытые отношения (на ночь или надолго) только укрепят вашу связь.
5. Секс в публичном месте
Почему секс в туалете самолета или на пляже кажется более приятным, чем в родной кровати? Выброс адреналина от представления, что вас могут поймать, дает очень мощные эмоции и усиливает физические ощущения.
6. Секс с представителем своего пола
Для многих эта фантазия становится не только неожиданной, но и страшной. Значит ли это, что ты бисексуальна? Придется ли что-то менять в жизни? Скорее всего, нет, — это лишь отражение твоего желания попробовать новое. Попробуй посмотреть видео для взрослых, почитать книги об этом. Если интерес сохраняется, можно найти способ его воплотить.
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