Мечтать не вредно: что означают твои сексуальные фантазии

Сексуальные фантазии — часть здоровой интимной жизни. Это не что-то запретное, а просто мысли и сценарии, которые тебя заводят. Ключом к их появлению могут стать картинка, видео, что-то услышанное или прочитанное. Фантазии помогают мозгу принять и оценить новые ощущения, объясняют специалисты. Они помогают возбудиться, абстрагироваться от проблем и быстрее получить удовольствие. Но что они на самом деле означают?

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1. Запретная любовь

Твой новый коллега. Бывший. Сводная сестра. Фантазировать о других людях — нормально, и это совсем не значит, что ты не любишь партнера и не наслаждаешься сексом с ним. Иногда эти фантазии могут означать, что тебе нужно что-то, чего нет в нынешних отношениях. Возможно, стоит обсудить с партнером нехватку нежных чувств, а может, ты сама поймешь, чего не хватает. Главное — не принимать все всерьез и не начинать врать и изменять, от этого отношения точно не станут лучше.

2. Подчинение

Далеко не все хотят доминировать в постели. Если, например, у женщины ответственная работа, то вполне возможно, что ей хочется иметь хоть какую-то отдушину, где можно совершать ошибки, быть беззащитной, — и чтобы это не имело последствий.

3. Доминирование

А этот вариант часто нравится тем, кто выполняет указания других. Следование такой фантазии требует согласия обеих сторон. Важно придумать стоп-слово и четко понимать, чего вы оба хотите.

4. Секс втроем

Иногда эта фантазия свидетельствует о простом любопытстве, иногда — о том, что действительно хочется увидеть, как партнера ублажает кто-то еще. Если все сделать правильно, открытые отношения (на ночь или надолго) только укрепят вашу связь.

5. Секс в публичном месте

Почему секс в туалете самолета или на пляже кажется более приятным, чем в родной кровати? Выброс адреналина от представления, что вас могут поймать, дает очень мощные эмоции и усиливает физические ощущения.

6. Секс с представителем своего пола

Для многих эта фантазия становится не только неожиданной, но и страшной. Значит ли это, что ты бисексуальна? Придется ли что-то менять в жизни? Скорее всего, нет, — это лишь отражение твоего желания попробовать новое. Попробуй посмотреть видео для взрослых, почитать книги об этом. Если интерес сохраняется, можно найти способ его воплотить.

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