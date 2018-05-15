Несорванный цветочек: как сообщить парню, что что ты еще девственница

Приближение первого секса можно откладывать вечно и ходить в девах хоть до ста лет, пока не придет осознание того, что быть человеком без опыта проникающего секса вовсе не стыдно. Но придет момент, когда и этот опыт захочется приобрести, и тогда лучше не скрывать от партнера факт того, что секс с ним будет первым в твоей жизни. О том, как признаться своему молодому человеку в том, что ты еще девственница, редакция спросила у экспертов Центра семейного и сексуального образования Secrets.

Конечно, не на первом свидании и далеко не на втором, но позаботиться о том, чтобы информация о твоем сексуальном опыте дошла до партнера до того, как вы окажитесь в кровати, лучше заранее. Например, когда ты поймешь, что отношения достаточно серьезные и вы оба готовы вступить в сексуальные отношения. Большинство девушек оттягивают момент разговора, опасаясь, что мужчина испугается и сбежит. Мужчины и правда не слишком охотно берут на себя ответственность за качество первого секса у девушек, но в твоих силах сделать так, чтобы партнер знал, что к тебе нужен особый, более нежный и аккуратный подход. Ну а если он испугается твоей невинности и убежит в закат, это будет повод подумать, зачем такой мужчина вообще тебе сдался.

В разговоре о первом сексе очень важными аспектами являются несколько вещей: честность, открытость и желание партнеров заботиться друг о друге. Но не стоит полностью перекладывать ответственность на парня в такой ситуации, тебе необходимо самой позаботиться о том, какой способ контрацепции вы выберете и готова ли ты к такому шагу. В первом сексе нет ничего страшного и тем более демонического. Не будет лишним узнать и об опыте партнера. Если и для него этот секс будет первым, можно провести несколько увлекательных часов за изучением всех тонкостей процесса вместе. Если ты у него не первая, можно уточнить, был ли у него опыт с девственницей ранее. И если нет, то в твоих руках все, чтобы сделать свой первый секс опытом со знаком плюс. Многие мужчины не слишком осведомлены об анатомическом строении женских половых органов и все еще думают, что девственная плева нужна для того, чтобы порвать ее во время секса, а окровавленные простыни вывесить на балкон. Что, к счастью, далеко не верно.

Конструкции вроде «У меня это впервые» и «Я еще никогда не…» звучат не слишком конкретно. Вещи, особенно в сексе, всегда стоит называть своими именами: это значительно упрощает коммуникационный процесс. Возможно, следует выбрать более нейтральную формулировку, избегая слов «секс» или «девственница», если ты стесняешься их произносить. А вот фраза «Ты у меня первый» не только сообщит партнеру о твоем сексуальном опыте, но и польстит ему, ведь многие мужчины очень трепетно относятся к тому, какие они «по счету». Разумеется, это не значит, что твой прошлый сексуальный опыт выводит тебя из строя сексуально привлекательных женщин: некоторые мужчины точно так же, как невинность, ценят опыт девушки.

Если выражение «с места в карьер» — это не про тебя и говорить в лоб, выдавая все тайны, ты не любишь, то стоит начать разговор о первом сексе издалека. Начать можно с перечисления фантазий или описания идеального первого раза, в таком случае можно даже ненавязчиво дать партнеру рекомендации о том, как и где тебя лучше трогать. Мужчина, который ценит тебя и твои чувства, обязательно прислушается к таким советам и поспешит воплотить их в жизнь. Существует миф о том, что девушки, у которых еще не было секса, не слишком активны в постели или не так сильно хотят вступать в интимную связь. Но будь уверена, что после разговора о сексуальных фантазиях партнер точно не станет думать о тебе в таком ключе.

Напоследок, конечно, хотелось бы сказать следующее: какой бы способ для сообщения такой важной детали, как отсутствие опыта проникающего секса ты ни выбрала, нужно помнить о том, что настоящий мужчина ко всему отнесется с пониманием и не будет воспринимать такое известие в штыки. Первый секс может и должен быть классным и приносить удовольствие.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK