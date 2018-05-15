«Как жена тракториста»: в сети считают, что Костенко одевается не по статусу

Анастасия Костенко поделилась в своем микроблоге снимком со звёздным супругом. На фото счастливые влюбленные держат победный кубок, который стал большой радостью для фанатов «Локомотива». Однако среди подписчиков Насти большая часть все же женщины, которые обратили свой взор на одежду будущей мамы.

Новый снимок Анастасии Костенко вызвал много эмоций у подписчиков её Инстаграма. Девушка часто делится с фолловерами фотографиями с супругом: беременная Настя с особыми трепетом и нежностью относится к своему любимому в этот период времени. Будущие родители не отходят друг от друга, каждый раз представая в тесных объятиях на очередных фото. В этот раз модель не смогла не разделить с фанатами новое счастье — завоевание кубка футбольной командой «Локомотив», в которой её муж Дмитрий Тарасов играет на позиции полузащитника. Костенко с гордостью продемонстрировала трофей, но неожиданно сама стала предметом обсуждения.

По словам обитателей Инстаграма, Костенко совершенно не умеет подбирать наряды, поэтому не соответствует своему статусу. Жена футболиста, как отметили комментирующие, всегда должна выглядеть стильно, учитывая огромные финансовые возможности. Подписчики пояснили, что Анастасии не обязательно одеваться самостоятельно, а лучше нанять грамотного стилиста, который сделает из нее настоящую аристократку. Нынешний же стиль модели больше напоминает фолловерам стиль провинциальной девушки, а на последнем снимке, как показали комментарии, одежда и вовсе сделала ее похожей на доярку. «Как жена не футболиста, а тракториста» «Настенька, ты с какого села? Вообще наряд не для выхода в свет» «Ну сарафан с этими босоножками никак не сочетается! Чисто по даче погулять» «Еще этот клатч, ни туда ни сюда! Как говорится деревню из девушки не выбить» «Наймите имиджмейкера, может он поможет»