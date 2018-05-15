Ещё
«Как жена тракториста»: в сети считают, что Костенко одевается не по статусу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как жена тракториста»: в сети считают, что Костенко одевается не по статусу 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Анастасия Костенко поделилась в своем микроблоге снимком со звёздным супругом. На фото счастливые влюбленные держат победный кубок, который стал большой радостью для фанатов «Локомотива». Однако среди подписчиков Насти большая часть все же женщины, которые обратили свой взор на одежду будущей мамы.
Новый снимок Анастасии Костенко вызвал много эмоций у подписчиков её Инстаграма. Девушка часто делится с фолловерами фотографиями с супругом: беременная Настя с особыми трепетом и нежностью относится к своему любимому в этот период времени. Будущие родители не отходят друг от друга, каждый раз представая в тесных объятиях на очередных фото. В этот раз модель не смогла не разделить с фанатами новое счастье — завоевание кубка футбольной командой «Локомотив», в которой её муж Дмитрий Тарасов играет на позиции полузащитника. Костенко с гордостью продемонстрировала трофей, но неожиданно сама стала предметом обсуждения.
По словам обитателей Инстаграма, Костенко совершенно не умеет подбирать наряды, поэтому не соответствует своему статусу. Жена футболиста, как отметили комментирующие, всегда должна выглядеть стильно, учитывая огромные финансовые возможности. Подписчики пояснили, что Анастасии не обязательно одеваться самостоятельно, а лучше нанять грамотного стилиста, который сделает из нее настоящую аристократку. Нынешний же стиль модели больше напоминает фолловерам стиль провинциальной девушки, а на последнем снимке, как показали комментарии, одежда и вовсе сделала ее похожей на доярку. «Как жена не футболиста, а тракториста» «Настенька, ты с какого села? Вообще наряд не для выхода в свет» «Ну сарафан с этими босоножками никак не сочетается! Чисто по даче погулять» «Еще этот клатч, ни туда ни сюда! Как говорится деревню из девушки не выбить» «Наймите имиджмейкера, может он поможет»
Говорят, у беременных вкус меняется не только в кулинарии, но и в одежде. Это в очередной раз, по мнению интернет-пользователей, доказала Анастасия Костенко, а несколькими днями ранее в этом не заставила сомневаться также находящаяся в интересном положении Анна Хилькевич. Обувь актрисы заставила поклонников усомниться в её некогда прекрасном вкусе.
Eva.ru: последние новости
«Сегодня 55»: Брежнева поздравила Меладзе с днем рождения трогательным фото В свой день рождения Виктория Дайнеко не против побывать на мальчишнике А я люблю женатого: звезды, которые увели мужей из семьи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина показала фото топлес7
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое9
Как выглядит «самая горячая бабушка в мире»54
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью29
Девушка стала живой куклой Барби с огромной грудью20
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение