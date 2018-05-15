Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на премьере фильма «Дэдпул 2»

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс обожают подкалывать друг друга в соцсетях — на днях актриса отписалась от мужа в Instagram, а Райан радостно комментирует слухи об их разводе, однако на красной дорожке эта пара неизменно позирует вместе, и оба наших героя не могут скрыть своих теплых чувств.

На этот раз Блейк решила поддержать супруга на премьере картины «Дэдпул 2» с его участием. Для встречи с публикой в Нью-Йорке актриса выбрала облегающее платье Brandon Maxwell с открытыми плечами, расшитое черными пайетками, а в качестве акцентов использовала алый кушак и длинные узкие серьги. Неудивительно, что Райан далеко не отпускал от себя свою спутницу и постоянно норовил ее обнять покрепче — в этот вечер рядом с ним блистала настоящая подруга супергероя.