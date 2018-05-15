Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на премьере фильма «Дэдпул 2»

В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Дэдпул 2». И, конечно же, исполнитель главной роли Райан Рейнольдс (41) не мог ее пропустить и появился на дорожке с женой Блейк Лайвли (30).

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Напомним, в новой части полюбившейся всем картины про чудаковатого супергероя, Дэдпул набирает команду, которая будет противостоять мутанту Кейблу.

https://www.youtube.com/watch?v=GNodq__TAow

Главные роли у Райана Рейнольдса, Джоша Бролина (50) и Морены Баккарин (38). В России картина выйдет в прокат 17 мая.

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