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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на премьере фильма «Дэдпул 2»
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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на премьере фильма «Дэдпул 2» 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Дэдпул 2». И, конечно же, исполнитель главной роли Райан Рейнольдс (41) не мог ее пропустить и появился на дорожке с женой Блейк Лайвли (30).
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Напомним, в новой части полюбившейся всем картины про чудаковатого супергероя, Дэдпул набирает команду, которая будет противостоять мутанту Кейблу.
https://www.youtube.com/watch?v=GNodq__TAow
Главные роли у Райана Рейнольдса, Джоша Бролина (50) и Морены Баккарин (38). В России картина выйдет в прокат 17 мая.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/rajan-rejnolds-i-blejk-lajvli-na-premere-filma-dedpul-2/
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