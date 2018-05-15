Ещё
Сияющая Блейк Лайвли затмила своего супруга Райана Рейнольдса на премьере фильма «Дэдпул 2»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сияющая Блейк Лайвли затмила своего супруга Райана Рейнольдса на премьере фильма «Дэдпул 2» 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
В Нью-Йорке состоялась премьера второй части фильма «Дэдпул». Представить картину на красную дорожку вышли члены съемочной группы. Поддержать исполнителя главной роли Райана Рейнолдса пришла его супруга Блейк Лайвли. Красавица выбрала для выхода в свет черное блестящие платье, которое украсила бардовым поясом-бантом. Образ получился настолько ярким, что актриса даже затмила своего супруга на дорожке.
Помимо супругов на премьере присутствовали режиссер Дэвид Литч, Джош Бролин, Зази Битц, Терри Крюс, Морена Баккарин, Брианна Хилдебранд, Билл Скарсгард и многие другие. В российском прокате фильм стартует 17 мая. Пойдешь?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:пресс-служба
WMJ.ru: последние новости
Страсть по гороскопу: какие знаки Зодиака самые горячие в постели Хлое Кардашьян впервые показала новорожденную дочь Живот все больше: Игорь Макаров поделился первой фотографией беременной Леры Кудрявцевой
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Гагарина показала фото топлес41
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире23
Почему нельзя готовить в алюминиевой фольге6
«Правила нужны для некрасивых»
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
03:26
Дапкунайте смутила отсутствием бюстгальтера
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение