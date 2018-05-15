Сияющая Блейк Лайвли затмила своего супруга Райана Рейнольдса на премьере фильма «Дэдпул 2»

В Нью-Йорке состоялась премьера второй части фильма «Дэдпул». Представить картину на красную дорожку вышли члены съемочной группы. Поддержать исполнителя главной роли Райана Рейнолдса пришла его супруга Блейк Лайвли. Красавица выбрала для выхода в свет черное блестящие платье, которое украсила бардовым поясом-бантом. Образ получился настолько ярким, что актриса даже затмила своего супруга на дорожке.

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Фото:пресс-служба