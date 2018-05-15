5 ценностей, без которых семью нельзя назвать крепкой

Сегодня, 15 мая, во всем мире отмечают Международный День семьи. А значит, у нас есть прекрасный повод напомнить о ценностях, которые составляют крепкие и длительные отношения.

Умение слышать друг друга

Другими словами, семья не сможет существовать, если супруги не уважают и не принимают друг друга такими, какие они есть. Семья — это тихая гавань, в которую человек должен с удовольствием возвращаться после плавания в мире, полном тревог и противоречий. Если она перестает быть таковой и из одной бури человек ныряет в другую, то постепенно он устает от этого и старается найти место, где ему будет спокойно.

Если любимый уже несколько раз повторяет какую-то просьбу и подчеркивает, что это очень важно для него — не пропускайте эти слова мимо ушей. Ведь он рассчитывает на вашу поддержку. А как иначе? В другой раз вас поддержит он.

Вы семья и плывете в одной лодке, в которой должно быть комфортное место для каждого.

Умение быть честным

Бывает, сложно открыть свои чувства даже близкому человеку, особенно если мы знаем, что это ранит его. Но гораздо хуже умолчать, скрыть и похоронить правду в себе.

Как известно, все тайное становится явным. А семья, в которой у супругов то и дело возникают друг от друга секреты (исключение — сюрприз ко дню рождения), вряд ли может называться семьей.

Если вы постоянно что-то недоговариваете, партнер рано или поздно поймет это, и тогда репутацию честного человека восстановить будет трудно. Помните, что даже маленькая ложь рождает большое недоверие.

Умение молчать

Поругались при выборе нового комбинезона для ребенка, из-за песни в машине, из-за света, который кто-то забыл выключить в ванной — думаем, что у каждой семьи (особенно молодой) наберется пара десятков «бестолковых» поводов для ссор.

Так вот, вместо того, чтобы до конца гнуть свою линию в выборе сосисок на ужин (подставьте свой странный повод для ругани), просто промолчите. Или купите два вида сосисок. Только подумайте, стоит ли ваше семейное счастье этих пяти минут, когда вы одержали в споре верх и тешите этим свое самолюбие?

Думаем, что нет.

Умение первым пойти на примирение

Если получилось так, что вы все же смогли в пух и прах разругаться из-за пустяка (а может быть, и из-за чего-то более серьезного), то постарайтесь как можно скорее пойти на примирение.

Умерьте гордыню. Мудрый человек — не тот, кто с пеной у рта отстаивает свою позицию и наживает врагов даже в собственной семье, мудрый — тот, кто умеет спокойно и мягко обозначить свою позицию и медленно, но уверенно следовать ей.

Мудрый — тот, кто думает на перспективу и не ссорится по пустякам. А если уж вышла ссора, быстро идет на примирение.

Поверьте, со временем внимательный партнер научится ценить это. Ведь, занимая его сторону или извиняясь перед ним, вы говорите «Я с тобой. Я доверяю тебе и на твоей стороне». Не это ли делает семью крепкой?

Умение поддерживать в критические моменты

Если у мужа проблемы на работе, а жена «знать ничего не хочет» и собирается на последние накопления пополнить себе коллекцию платьев, то у нас только один вопрос: «Как такие люди вообще смогли создать семью?»

Когда мужчина и женщина на церемонии бракосочетания клянутся друг другу в верности, любви, уважении в радости и в горести, это подразумевает, что даже самые тяжелые жизненные бури они будут переживать в одной лодке. Если ситуация складывается иначе, очень жаль. Значит, для этих людей клятва бракосочетания пустые слова.

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