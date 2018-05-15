Женщины не любят мужчин, выставляющих богатство напоказ

Мужчинам нет смысла покупать шикарные вещи, чтобы произвести впечатление: женщины воспринимают такое поведение как готовность к коротким романам, но не серьезным отношениям. Это обнаружили американские психологи.

Исследование Даниэля и Джессики Крюгер из Мичиганского университата и университета Баффало было опубликовано в журнале Evolutionary Psychological Science. Ученые задались целью понять, как демонстрация мужчиной своего благосостояния трактуется окружающими. В ходе работы две группы студентов анонимно заполнили онлайн-опросники. Предварительно их попросили прочитать описания двух мужчин, покупающих автомобили: герои потратили одинаковое количество денег, но один из них приобрел обычную новую машину, а другой — подержанную, но на сэкономленные деньги ярко ее покрасил, поставил большие колеса и крутую аудиосистему. Студентов попросили написать, что они думают о поведении того и другого мужчины в романтических и семейных делах, его заинтересованности в отношениях и привлекательности для противоположного пола.

Испытуемые обоего пола написали, что мужчина с яркой машиной больше заинтересован в краткосрочных сексуальных отношениях. По их мнению, такой мужчина умеет завоевывать сердца, но не желает вкладываться в потенциальный союз на всю жизнь. Женщины предпочитают таких мужчин только для коротких романов, но не видят в них достойных романтических партнеров и тем более мужей и отцов семейств. Воображаемый мужчина, купивший просто новую машину, по всем этим параметрам получил гораздо более высокие оценки.

«Участники продемонстрировали интуитивное понимание, что мужчина, стремящийся выставлять напоказ свою успешность, обычно не заинтересован в долгосрочных стабильных отношениях, — комментируют результаты исследователи. — Это противоречит мнению, что женщин привлекают широкие жесты».

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