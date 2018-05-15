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«Лучше, чем Софи Лорен»: поклонники пришли в восторг от внешнего вида мамы Тиграна Кеосаяна
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«Лучше, чем Софи Лорен»: поклонники пришли в восторг от внешнего вида мамы Тиграна Кеосаяна 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян вот уже не первый год вместе. Первое время пара скрывала свой роман, но несколько лет назад перестали прятаться от общественности. Отметим, что роман влюбленных начался еще до того, как Тигран официально развелся со своей предыдущей супругой Аленой Хмелницкой. Экс-супруги оформили развод лишь в 2014 году, тогда как еще в 2013 году Маргарита подарила возлюбленному дочь Марьяну, а через год родила сына Баграта.
Несмотря на громкое расставание, Алена и Маргарита смогли сохранить хорошие отношения ради детей и много общаются. Симоньян же очень гордится своими новыми родственниками со стороны мужа. Маргарита активно ведет свой микроблог и на днях выложила редкий снимок своей свекрови — 79-летней мамы Тиграна Лауры Ашотовны. Маргарита не скрывает, что восхищается свекровью.
«Моя свекровь. Чем не Софи Лорен?» — подписала кадр Маргарита. Поклонники пришли в восторг от снимка и были поражены тем, как прекрасно выглядит Лаура, которая в этом году отметила 79-ый день рождения. Подписчики отметили, что женщина действительно похожа на Софи Лорен, но выглядит даже лучше знаменитой актрисы.
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«Лучше, чем Софи! Королева!», «Замечательное сходство, но каждая из них по-своему интересна…», «Очень похожа, я даже немного удивилась», «Красивая женщина! Дай Бог здоровья на долгие годы!»
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