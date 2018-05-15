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Как теперь выглядит мужчина мечты Кэрри Брэдшоу
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Как теперь выглядит мужчина мечты Кэрри Брэдшоу 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Основных героинь «Секса в большом городе» мы часто видим в светской хронике, особенно на волне долгоиграющей ссоры Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл, а вот с исполнителями главных мужских ролей дела обстоят не так хорошо. Впрочем, иногда в объектив папарацци попадают и их снимки, и благодаря им мы узнаем, как сегодня выглядит мужчина мечты Кэрри Брэдшоу — вернее, актер Крис Нот.
Криса, которому в ноябре исполнится 64 года, заметили на одном из пляжей Майами: он непринужденно разговаривал по телефону, а затем, даже не надев футболку, удалился на гольфкаре (а вот его герой, кажется, даже на пляже загорал бы в деловом костюме). На отдыхе актер явно расслабился: об этом говорит его небрежная щетина и отсутствие кубиков пресса — впрочем, фирменная улыбка мистера Бига осталась прежней, согласны?
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