Как теперь выглядит мужчина мечты Кэрри Брэдшоу

Криса, которому в ноябре исполнится 64 года, заметили на одном из пляжей Майами: он непринужденно разговаривал по телефону, а затем, даже не надев футболку, удалился на гольфкаре (а вот его герой, кажется, даже на пляже загорал бы в деловом костюме). На отдыхе актер явно расслабился: об этом говорит его небрежная щетина и отсутствие кубиков пресса — впрочем, фирменная улыбка мистера Бига осталась прежней, согласны?