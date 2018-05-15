Двоюродную сестру Принца Гарри не пригласили на свадьбу 

Леди Амелия Виндзор не включена в список гостей на королевскую свадьбу, которая состоится в эти выходные.22-летняя родственница жениха, которую уже прозвали самой красивой представительницей монаршей семьи, не появится на церемонии бракосочетания. Почетного приглашения также не дождались ее старшие брат и сестра — 25-летняя Марина и 29-летний Эдвард.
Друг Амелии поделился своим мнением по этому вопросу: «Они все были очень удивлены тем, что не получили приглашение, хотя собирались на свадьбу. Амелия уже прославилась в мире моды и в Инстаграм. Возможно, Гарри хотел видеть в этот день только самых близких родственников или боялся, что Леди Виндзор затмит своей красотой саму невесту».
Амелия имеет определенное влияние в модных кругах. Модель провела несколько лет за границей, обучаясь в Париже и Риме. Девушку регулярно приглашают на показы именитые дизайнеры. Официальные представители королевской семьи не комментируют информацию о том, были ли Амелия с братом и сестрой намеренно вычеркнуты из списка.
Известно, что на первом приеме после церемонии бракосочетания, устраиваемом Королевой Елизаветой II, будет 600 гостей. На втором приеме, который организует Принц Чарльц, посетителей будет в три раза меньше. Публика будет удивлена, если Амелия не появится хотя бы на одном из званых обедов. Девушка является внучкой первого двоюродного брата королевы, 82-летнего Герцога Кентского, который вместе с 85-летней супругой живет по соседству с новобрачными в Кенсингтонском дворце.