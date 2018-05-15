«Я люблю тебя»: Топурия дождалась признаний от Гуфа

Певица Кети Топурия опубликовала в сториз своего микроблога в Инстаграм видеоролик, который продемонстрировал серьезность ее отношений с российским рэп-исполнителем Алексеем Долматовым , более известным под творческим псевдонимом Гуф. На видео мужчина признается ей в любви:

Я люблю тебя!

Каждой девушке приятно слышать такие важные слова, поэтому Кети попросила Гуфа их повторить. Именно репит и попал в эфир сториз Инстаграма Топурии.

Алексей Долматов (Гуф)

Судя по ответной реакции певицы: «Ай — яй -яй», эти слова от Долматова она слышала не в первый раз. Возможно, между влюбленными произошла одна из милых ссор, после которых лучшее примирение — это признание в любви. Или Долматова настроила на лиричный тон композиция, которая звучала в те минуты в автомобиле.

Напомним, что пара длительное время скрывала свои отношения. Певица была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом , а Гуф находился в романтическом союзе с моделью Лесей Фак.

Сейчас Алексей Долматов и Кети Топурия вместе наслаждаются жизнью, о чем свидетельствуют их редкие совместные фотографии.

А как вы думаете, каким будет развитие этих отношений?