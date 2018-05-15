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«Я люблю тебя»: Топурия дождалась признаний от Гуфа
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«Я люблю тебя»: Топурия дождалась признаний от Гуфа 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Певица Кети Топурия опубликовала в сториз своего микроблога в Инстаграм видеоролик, который продемонстрировал серьезность ее отношений с российским рэп-исполнителем Алексеем Долматовым, более известным под творческим псевдонимом Гуф. На видео мужчина признается ей в любви:
Я люблю тебя!
Каждой девушке приятно слышать такие важные слова, поэтому Кети попросила Гуфа их повторить. Именно репит и попал в эфир сториз Инстаграма Топурии.
Алексей Долматов (Гуф)
Судя по ответной реакции певицы: «Ай — яй -яй», эти слова от Долматова она слышала не в первый раз. Возможно, между влюбленными произошла одна из милых ссор, после которых лучшее примирение — это признание в любви. Или Долматова настроила на лиричный тон композиция, которая звучала в те минуты в автомобиле.
Напомним, что пара длительное время скрывала свои отношения. Певица была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, а Гуф находился в романтическом союзе с моделью Лесей Фак.
Сейчас Алексей Долматов и Кети Топурия вместе наслаждаются жизнью, о чем свидетельствуют их редкие совместные фотографии.
А как вы думаете, каким будет развитие этих отношений?
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