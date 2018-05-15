Бритни Спирс и Сэм Асгари не скрывали своих чувств в аэропорту: фото 

Бритни Спирс отметила День матери не со своими сыновьями, а с бойфрендом — Сэмом Асгари. Влюбленных заметили, когда те прибыли в аэропорт Нью-Йорка. Певица и танцовщик обнимались, держались за руки и не скрывали своих чувств.
Бритни появилась на публике в коротких шортах и босоножках на толстом каблуке, а Сэм предпочел спортивный стиль. Несмотря на большую разницу в возрасте (певица старше своего избранника на 12 лет), влюбленные выглядели гармонично.
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари
Напомним, что об отношениях 36-летней певицы и 23-летнего танцовщика в СМИ заговорили в конце ноября 2016 года, однако тогда их чувства еще не были серьезными. Друзья Бритни заявляют, что в объятиях атлетичного красавчика она буквально преобразилась. В Сети ходят слухи, что молодой бойфренд уже сделал артистке предложение. Поводом для разговоров послужило кольцо на ее безымянном пальце. Брак с Сэмом Асгари, если он произойдет, станет для артистки третьим. Впервые Бритни вышла замуж за Джейсона Александра в 2004-м, в этом же году артистка развелась с супругом и вновь вышла замуж. Ее избранником стал Кевин Федерлайн, с которым она развелась в 2007. Бритни воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Шона Престона и 11-летнего Джейдена Джеймса.