Бритни Спирс и Сэм Асгари не скрывали своих чувств в аэропорту: фото

Бритни Спирс отметила День матери не со своими сыновьями, а с бойфрендом — Сэмом Асгари. Влюбленных заметили, когда те прибыли в аэропорт Нью-Йорка. Певица и танцовщик обнимались, держались за руки и не скрывали своих чувств.

Бритни появилась на публике в коротких шортах и босоножках на толстом каблуке, а Сэм предпочел спортивный стиль. Несмотря на большую разницу в возрасте (певица старше своего избранника на 12 лет), влюбленные выглядели гармонично.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари