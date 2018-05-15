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Москвичка отдала квартиры мужу из Интернета
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Москвичка отдала квартиры мужу из Интернета
News.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
Московский Монитор
Жительница Москвы
Юлия Алексеева
настолько пожалела о браке со знакомым из Сети, что продала две свои квартиры. Вырученные деньги женщина отдала супругу, который оказался невероятным тираном.
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