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Москвичка отдала квартиры мужу из Интернета
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Москвичка отдала квартиры мужу из Интернета 

News.ru 1 час назад
Фото: Московский Монитор
Жительница Москвы Юлия Алексеева настолько пожалела о браке со знакомым из Сети, что продала две свои квартиры. Вырученные деньги женщина отдала супругу, который оказался невероятным тираном.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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