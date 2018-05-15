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Как справиться с расставанием: 5 советов от звезд
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Как справиться с расставанием: 5 советов от звезд 

Harper’s Bazaar 15 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Самые знаменитые девушки по обе стороны океана плохого не посоветуют.

Ева Лонгория

«У меня были неудачные отношения, да. Но они не сделали меня злой и агрессивной. Не сработало с этим парнем? Ничего, получится с другим. Не нужно ставить на себе и своей жизни крест: счастье вас непременно найдет».

Хлое Кардашьян

«Занимайте себя по полной! Так, чтобы у вас вообще не было времени даже подумать о чем-то постороннем. Зацикливаться на своей проблеме и сидеть на диване в обнимку с бокалом вина — точно не вариант. Лучше уж сходите куда-нибудь с семьей или друзьями»

Камерон Диаз

«Знаете, когда мне впервые разбили сердце, я была просто в ужасе, насколько это сильно может ранить. А потом поняла: мне просто очень повезло, что я умею любить. Лучше уж тысячу раз испытать эту боль, чем никогда не влюбиться снова».

Тэйлор Свифт

«Просто начните принципиально новую жизнь. С новыми привычками. Привыкли звонить бойфренду перед сном? Забудьте! Лучше весь вечер обсуждайте с подружками, куда вы отправитесь в ближайший уикенд. И вот потом вы неожиданно поймете, что счастливы. Не сразу, конечно. Но точно поймете».

Алекса Чанг

Делайте что угодно, только ни в коем случае не стригите волосы. Я знаю, многие после расставаний бегут в салон — это, мол, символизирует новую жизнь. Но, поверьте, вы сейчас не в том состоянии, чтобы принимать такие решения. Лучше уж помаду купите и целуйте каждого встречного. Но волосы не трогать!»
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