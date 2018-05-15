«Частенько Тимур что-то с Аленой»: Батрутдинову приписали отношения с Шишковой

Тимур Батрутдинов — один из самых завидных женихов в российском шоу-бизнесе. Резидент Comedy Club даже участвовал в шоу «Холостяк», но так и не нашел там невесту. Впрочем, на днях в Сети поползли слухи, что его избранницей может стать модель Алена Шишкова.

Известный видеоблогер Денчик опубликовал в своем Instagram ролик, в котором Тимур и Алена сидят вместе в машине. «А кстати, чего это вы вдвоем тут сидите?» — спросил оператор у пары. «Знаешь, как посадили… Это как цветы: куда посадили, там и растут», — заявил в ответ Батрутдинов.

Напомним, Тимура недавно подозревали в романе с Ольгой Бузовой, а Алена Шишкова якобы встречалась с создателем Vkontakte и Telegram Павлом Дуровым . У девушки есть 4-летняя дочь Алиса от рэпера Тимати

Фото: Instagram