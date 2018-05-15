Ещё
«Частенько Тимур что-то с Аленой»: Батрутдинову приписали отношения с Шишковой
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Частенько Тимур что-то с Аленой»: Батрутдинову приписали отношения с Шишковой 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Тимур Батрутдинов — один из самых завидных женихов в российском шоу-бизнесе. Резидент Comedy Club даже участвовал в шоу «Холостяк», но так и не нашел там невесту. Впрочем, на днях в Сети поползли слухи, что его избранницей может стать модель Алена Шишкова.
Известный видеоблогер Денчик опубликовал в своем Instagram ролик, в котором Тимур и Алена сидят вместе в машине. «А кстати, чего это вы вдвоем тут сидите?» — спросил оператор у пары. «Знаешь, как посадили… Это как цветы: куда посадили, там и растут», — заявил в ответ Батрутдинов.
Напомним, Тимура недавно подозревали в романе с Ольгой Бузовой, а Алена Шишкова якобы встречалась с создателем Vkontakte и Telegram Павлом Дуровым. У девушки есть 4-летняя дочь Алиса от рэпера Тимати.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
10 вещей в вашей спальне, провоцирующих супруга на измену «Люблю тебя»: Гуф и Кети Топурия опубликовали романтическое видео из авто Виктория Дайнеко помирилась с отцом своего ребенка?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире23
Что будет, если проглотить жвачку5
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Как выглядят самые богатые женщины в мире5
Гагарина показала фото топлес30
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
06:14
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Психология
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение