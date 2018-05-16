Женат или нет? 38-летняя Виктория Боня рассказала о новых отношениях

Новость о том, что Виктория Боня встречается с женатым французом-миллионером взорвала Интернет. Сегодня бывшая звезда «Дома-2» прокомментировала новый виток своей «женской карьеры», дабы развеять домыслы о статусе 41-летнего Пьера Андюрана.

В разговоре с Hello.ru она сообщила: «У нас все серьезно». Пара познакомила своих ровестниц дочерей, передают СМИ.

Бизнесмен уже был женат официально. В 2011 году он оформил отношения с моделью Евгенией Слюсаренко. Информации об официальном разводе в Сети нет. Виктория уверяет, что ее мужчина расстался с бывшей четыре года назад.

Фото: instagram