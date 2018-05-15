Леонардо Ди Каприо сводил молодую возлюбленную в ресторан: фото 

Отношения Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне стремительно развиваются. 43-летний актер все свободное время проводит со своей 20-летней подружкой. Пару дней назад модель познакомила возлюбленного со своей мамой Люсилой Солой, а вчера вместе с Хейли Болдуин пара поужинала в одном из ресторанов Нью-Йорка.
Леонардо Ди Каприо, Хейли Болдуин и Камила Морроне
Папарацци сфотографировали влюбленных на улице. Лео разговаривал по телефону, а Камила вместе с Хейли шли за ним. Снимки разлетелись по соцсетям.
Леонардо Ди Каприо
Хейли Болдуин
Леонардо Ди Каприо
К слову, в начале года Лео вместе со своей молоденькой подружкой отдохнули в Аспене. Влюбленные попали в объектив фотографа, когда они возвращались домой на частном самолете. Помимо Камилы и Лео в самолете также находился Тоби Магуайр и несколько друзей Ди Каприо.