Леонардо Ди Каприо сводил молодую возлюбленную в ресторан: фото

Отношения Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне стремительно развиваются. 43-летний актер все свободное время проводит со своей 20-летней подружкой. Пару дней назад модель познакомила возлюбленного со своей мамой Люсилой Солой, а вчера вместе с Хейли Болдуин пара поужинала в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Леонардо Ди Каприо, Хейли Болдуин и Камила Морроне

Папарацци сфотографировали влюбленных на улице. Лео разговаривал по телефону, а Камила вместе с Хейли шли за ним. Снимки разлетелись по соцсетям.

Леонардо Ди Каприо

Хейли Болдуин

Леонардо Ди Каприо