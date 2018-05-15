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Снова на свидании! Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне сходили в ресторан
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Снова на свидании! Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне сходили в ресторан 

Peopletalk 21 минуту назад
Фото: Peopletalk
Отношения Леонардо ДиКаприо (43) и Камилы Морроне (20) развиваются очень стремительно. По словам инсайдеров, Лео все свободное время проводит со своей возлюбленной. В Сети даже ходят слухи, что модель уже познакомила бойфренда со своей мамой Люсилой Солой. Вчера же вместе с Хейли Болдуин (21) пара поужинала в одном из ресторанов Нью-Йорка.
https://www.youtube.com/watch?v=0Q4OuGOgbBw&feature=youtu.be  Папарацци поймали пару рядом на выходе из него.
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Напомним, что слухи об отношениях Лео и Камилы начали ходить ещё в конце прошлого года, но подтвердились они только в марте, когда папарацци поймали ДиКаприо выходящим из дома Морроне. Видимо, тогда-то влюбленные и поняли, что смысла скрываться от фотографов больше нет.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/snova-na-svidanii-leonardo-di-kaprio-i-kamila-morrone-shodili-v-restoran/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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