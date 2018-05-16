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Второе свидание за 2 дня? Леонардо ДиКаприо снова замечен с Камилой Морроне
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Второе свидание за 2 дня? Леонардо ДиКаприо снова замечен с Камилой Морроне 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Кажется, отношения актера и модели становятся все серьезнее. Говорят, ДиКаприо (43) все свободное время проводит со своей новой возлюбленной.
Еще вчера они ходили на ужин в ресторан (правда, там к ним присоединилась Хейли Болдуин (21), подруга Морроне (20)), а теперь папарацци заметили парочку на прогулке в Нью-Йорке.
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Напомним, первые слухи о том, что оскароносный актер встречается с моделью, появились в конце прошлого года. Сначала Лео заметили у дома Камилы, а потом они вместе отдыхали в Аспене. Но тогда пара пыталась скрывать свои отношения.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vtoroe-svidanie-za-2-dnya-leonardo-dikaprio-snova-zamechen-s-kamiloj-morrone/
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