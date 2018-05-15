Башкирский ревнивец жестоко избил свою первую любовь

Между жизнью и смертью оказалась 27-летняя жительница города Благовещенск в Башкирии. Женщину избил ее знакомый, для которого она была первой и единственной любовью, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на республиканский главк МВД

Сначала мужчина позвал даму сердца в гости. Возлюбленная ревнивца никак не могла предположить, что его внезапно одолеют прежние обиды, и согласилась. В итоге он напился, а затем набросился на девушку и сильно ее избил.

После случившегося пострадавшая ушла домой, но спустя сутки снова вернулась к обидчику и простила его. Пара продолжила употреблять спиртное, а женщина предпочла не обращать внимания на ухудшение самочувствия. Через несколько дней она упала в обморок и только тогда ее отвезли в больницу.

Ревнивец во всем сознался и стал фигурантом уголовного дела.

В конце апреля СМИ сообщили, что ревнивец из Владивостока убил свою девушку из ружья. Однако позже возлюбленная мужчины опровергла информацию о своей гибели.