Парень увидел бездомного мужчину. Его слова бесценны.

Один бездомный мужчина жил во Франции. Каждый день он просил милостыню в одном и том же месте. Несмотря на его тяжелое положение, он всегда улыбался, здоровался и желал хорошего дня даже тем людям, которые просто проходили мимо.

У этого мужчины была собака. Она никогда не гавкала и сидела спокойно. Многие люди говорили, что мужчина полный дурак, куда ему еще собаку, когда он даже себя не может прокормить.

Сегодня мужчина крепко держал свою собаку, так как было очень холодно.

Я не мог спокойно на это смотреть. В этот день я думал о них каждую минуту, и, хотя у меня не было много денег, я решил для них что-то сделать.

Я купил два кофе и спросил у мужчины, могу ли я с ним поговорить. Он согласился.

Ему стало интересно, почему я заговорил с ним.

«Каждый день я хожу на работу, и постоянно вокруг все кажется грустным и печальным, кроме вас. Вы всегда улыбаетесь, не смотря на все трудности в жизни. Каждый день вы согреваете мне сердце. Когда у меня плохой день или я не чувствую себя счастливым, я всегда говорю себе, что на улице живет один человек, который кажется намного счастливее меня, хотя у него ничего нет».

Он остановил меня и сказал: «У меня есть то, что другие не смогут оценить, — моя собака».