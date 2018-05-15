Привычки, которые мешают женщине получить оргазм

Секс — это наслаждение двух влюбленных людей. Но многие дженщины забывают о собственном удовольствии, полностью погружаясь в мир мужчины. Мы выбрали 10 самых глупых привычек женщин в сексуальной жизни, которые мешают нам получить оргазм.

Ставить его сексуальные желания превыше своих

Он хочет, чтобы вы всегда были сверху, но сам никогда не отвечает взаимностью? Или он всегда готов предоставить вам свой пенис для оральных ласк, но проявить внимание своей любимой девушке — это «лень», «устал» или, что еще хуже, «не по-мужски». Нельзя так, нельзя! Секс — удовольствие для двоих, а не удовлетворение исключительно его желаний. Пусть он тоже старается!

Всегда говорить мужчине, что вы испытали оргазм, хотя на самом деле ничего не произошло

Очень часто парни просто не знают, как сделать любимой хорошо, потому что женщины постоянно молчат, улыбаются и делают вид, что так и должно быть. Может быть, стоит взять все в свои руки и направить его энергию в нужное русло?

Позволять мужчине реализовывать сексуальные желания, которые не нравятся вам

Он давно мечтает об анальном сексе, а вы позволили сделать это без желания? Тогда нет ничего удивительного, что вам не понравилось. О любых сексуальных экспериментах лучше договариваться еще «на берегу», чтобы избавить себя от неприятных сюрпризов.

Вступать в сексуальную связь с новым мужчиной, о котором вы ничего не знаете

Он может казаться милым и заботливым, но проблема даже не в том, что через время он покажет свое истинное лицо. От этого никто не застрахован. Самое важное, о чем нельзя забывать, — это собственное здоровье. Случается так, что женщина спит с мужчиной, а потом молится всем богам, чтобы у него не было никаких заболеваний. Об этом стоит позаботиться заранее, не пренебрегая средствами защиты и своевременной сдачей анализов.

Умалчивать во время секса, если что-то идет не так

Если движения, ритм или шлепки вашего мужчины доставляют вам неприятные ощущения или даже боль, ни в коем случае не молчите! Лучше мягко попросить его поменять позицию, чем навсегда потерять желание заниматься сексом с конкретным мужчиной.

«Пудрить носик» перед сексом

Нет ничего ужаснее, когда один из партнеров прерывает интимное настроение и идет чистить зубы, мыться или надевать более сексуальное белье. Какая разница, если два человека уже находятся на пути к удовольствию? Кого это волнует вообще? Вы же не отправляете его бриться перед тем, как поцеловать. Оставьте все бьюти-процедуры на потом, а сейчас просто скажите ему: «Да!»

Отказываться от секса, если не успели побриться

Безусловно, если речь не идет о полугодовалой кустистости или первом сексе, то о некоторых вещах можно забыть. Мы очень сомневаемся, что на этой планете живет хотя бы один парень, который откажется от секса с вами только потому, что вы не успели привести себя в состояние идеальной гладкости. Отбросьте все сомнения, наслаждайтесь жизнью. Вы великолепны!

Стесняться говорить ему, что у вас менструация

Каждый парень знает о том, что с девочками регулярно случается это. Поэтому в следующий раз, когда вы будете отказываться от секса целую неделю под предлогом плохого самочувствия, он, скорее, вызовет вам врача и принесет горячий суп, чем просто проявит ту заботу и внимание, которые нам так необходимы в этот период.

А также умалчивать о своих заболеваниях

К сожалению, большинство девушек живут с заболеваниями в интимной сфере, но даже не догадываются об этом! Многие инфекции «спят» в организме, не проявляя никаких заметных симптомов: запаха, выделений, неприятных ощущений. Тем не менее если они есть, то даже самые незаметные инфекции мешают девушке получать удовольствие от секса. Поэтому не откладывайте визит к гинекологу!

Беспокоиться о том, как вы выглядите во время секса

«Не слишком жирные ноги? А откуда эта складочка?» Расслабьтесь. Скорее всего, во время секса ваш парень даже не задумывается о том, почему у вас взъерошены волосы, сколько кусков торта вы съели и почему на вид вы весите 60, а не заявленные на первом свидании 50 кило. Ему просто нравитесь вы и нравится секс с вами.