Шаляпин разоблачил молодого избранника Копенкиной

Несколько лет Лариса Копенкина была счастлива в браке с Прохором Шаляпиным . Пресса включила свадьбу Прохора Шаляпина в список 10 самых громких звездных скандалов 2013 года. К началу 2015 года этот брак закончился расставанием. По мнению общественности, певец подал на развод из–за беременности своей на тот момент подруги, актрисы и телеведущей Анны Калашниковой , звезды сериала «Простые истины».

Максима Ротаманова улечили в измене/Фото: кадр из передачи

Теперь Шаляпин живет своей жизнью, а Копенкина — своей. Последние полтора года Лариса счастлива в отношениях с молодым возлюбленным Максимом Ротамановым. Правда, и в биографии мужчины обнаружились «темные пятна». В ходе проверке на детекторе лжи в эфире программы «На самом деле»выяснилось, что ранее избранник Копенкиной уже был женат, у него подрастает дочь.

«Я приезжал, когда было что-то нужно. Было однажды, когда не было денег, но я все равно помогал», — оправдался Максим, когда эксперты программы упрекнули его в том, что он не помогает экс-супруге и ребенку. Дальше-больше. В студии появился экс-супруг Копенкиной и ее взрослый сын. Оба мужчины в один голос заявили, что с молодым любовником Лариса счастья не построит, мол, он отберет у нее все и оставит.

Бывший муж и взрослый сын не приняли нового избранника Ларисы Копенкиной/Фото: кадр из передачи

«Не спешите меня хоронить. Я еще не собираюсь умирать. Лет 500 протяну еще минимум», — парировала Копенкина. Впрочем, все-таки ей следовало прислушаться к мнению близких. Избранник женщины действительно скрыл от нее нечто важное, два последних года он жил на две семьи.

Молодой избранник Копенкиной жил последние два года на две семьи/Фото: кадр из передачи

Неожиданно в студии появилась Елена Елистратова, она утверждает, что хотела сыграть свадьбу с Максимом 8 августа 2018 года. Об отношениях жениха с Копенкиной женщина ничего не знала, измена жениха расстроила ее до слез. Лариса же отреагировала на происходящее довольно спокойно. «Ой, везет же мне, черт возьми. Но я была счастлива», — констатировала бизнесвумен.