6 способов повысить ее сексуальную энергию

Желание заниматься сексом у обоих партнеров, к сожалению, не имеет синхронной активации. Когда твои гормоны просыпаются и заявляют о себе с запалом революционеров у стен Бастилии, ты, в лучших традициях спальной романтики, обнимаешь свою подругу, предвкушая жаркую ночь любви. Но на этот раз в ответ получаешь сухую (во всех смыслах) реакцию девушки. Действительно, надо было поинтересоваться для начала, хочет ли она секса сегодня. Может быть, у нее был тяжелый день: на работе поругалась с коллегой, в магазине прямо перед ней купили юбку, на которую она посматривала уже неделю, а вдобавок таксист всю дорогу на репите слушал Юрия Лозу. А ведь большего удара по либидо человека, чем «Но мой плот…», и представить нельзя. В итоге разочарованный, ты отворачиваешься к стене, подавляя пробудившийся сексуальный порыв и анализируя целесообразность своего брака, и вы оба засыпаете неудовлетворенными. Чтобы такого не произошло, мы подскажем тебе, как стимулировать у девушки сексуальный настрой и сделать вашу интимную жизнь яркой, как фантазия первокурсника.

1. Сделай ужин из афродизиаков

Существует множество органических афродизиаков, о существовании которых ты, возможно, не догадывался. Точнее, ты знал об этих продуктах, поскольку это известная и любимая всеми еда. Но то, что она может улучшить либидо, наверное, не знал. Вот несколько отличных продуктов, которые можно включить в рацион своей подруги, чтобы пробудить в ней сексуальную энергию: Арбуз — вкусный летний десерт, который расширит ее кровеносные сосуды и поднимет настроение. Гранат — полезный по многим показателям фрукт, который тысячелетиями известен своими афродизиакными свойствами. Шоколад — не только излюбленное лакомство большинства девушек, но и надежный стимулятор хорошего настроения за счет содержащегося в нем химического вещества фенилэтиламина. Существует еще много природных афродизиаков, таких как перец чили, авокадо, бананы, устрицы, красное вино, лосось, грецкие орехи и ваниль. Приготовь для нее легкий ужин с изящным фруктовым салатом из банана, арбуза, граната, приправленный шоколадной крошкой и бокалом красного вина. Это не только привнесет романтики в ваш вечер, но и заставит зашевелиться гормоны.

2. Сексуальный разговор

Причем необязательно заводить с ней сексуальный диалог, лежа в постели и снимая с нее одежду. Это можно сделать заранее, закинув соблазняющую наживку, пока еще она сидит на работе. Напиши ей какое-нибудь грязное сообщение. Например, что ты хочешь с ней сделать в постели сегодня вечером. Только не стоит отправлять голосовое сообщение: она в этот момент может находиться не одна. Дополнительно можешь отправить своей девушке фотографию себя. Но только ту, на которой ты сексуален, а не постановочный портрет для резюме. Если уже оказался с ней на расстоянии вытянутой руки (ну или еще чего-то вытянутого в данный момент), пора приступать к более агрессивной вербальной атаке. Скажи ей, как ее запах тебя возбуждает, шепни что-нибудь эротичное на ухо, слегка покусывая его край. Приправь сексуальный разговор комплиментами ее внешности, скажи, как она хорошо выглядит и что без одежды будет выглядеть еще лучше. В общем, используй всю лексическую артиллерию, которой обладаешь, сохраняя при этом образ галантного и искреннего любовника. 21 сексуальный вопрос, способный возбудить девушку на расстоянии

3. Сосредоточься на прелюдии

Большинство женщин нуждаются в прелюдии для достижения оргазма. Это факт подтверждается не только твоим опытом, но и доказан научно. В отличие от нас, мужчин, женщине нужен дополнительный и более длительный стимул, для того чтобы заняться сексом. Добиться этого ты сможешь без помощи ученых. О том, что женщины любят мужское сквернословие, ты узнал из предыдущего пункта. Только не надо злоупотреблять силой русского слова и переусердствовать. Называть свою девушку портовой шлюхой или другими уничижительными словами мы не советуем. Хотя… кто знает, какие у вас отношения! Будь нежен, но не пассивен. Дразни ее, оттягивая момент, но не слишком надолго. Поцелуй ее шею, руки, бедра. Прикоснись губами к ее груди. Главное, делай это ласково и чувственно. Ну и, конечно, используй руки. Пока твои губы заняты поцелуями верхней части ее тела, руки пусть исследуют нижнюю, нежно стимулируя эрогенную зону. Главное —помнить, что продолжительность прелюдии должна составлять не меньше 5-10 минут, чтобы быть уверенным, что девушка полностью расслаблена и возбуждена.

4. Освободи ее от домашних хлопот и ежедневного стресса

Худшим врагом либидо является стресс. Трудно ждать от девушки нужного сексуального настроя, если, придя домой, она вынуждена браться за домашние дела, накопленные за время ее отсутствия: приготовить ужин, помыть посуду, постирать, погладить и прочую рутину. В итоге она, уставшая, пойдет спать, и секс — последнее, что ее будет интересовать. Это легко исправить, если ты возьмешь на себя часть обязанностей по дому. Позволь ей немного отдохнуть от домашних дел. Приготовь ужин сам, а пока моешь посуду и убираешь со стола, она пусть отдыхает. Помоги ей справиться со стрессом: налей бокал вина, сделай расслабляющий массаж. Ты удивишься, но ваш секс после этого станет намного лучше.

5. Красное вино

Красное вино полезно не только для сердца, но и для вашей сексуальной жизни. Было проведено исследование, в котором указывалось, что сексуальное желание женщин становилось сильнее после употребления этого напитка. Также доказано, что регулярное употребление вина (в небольших количествах, разумеется) повышает уровень женского либидо, а также помогает справляться со стрессом. Возможно, качественный пино-нуар или каберне в умеренных дозах помогут решить ваши проблемы.

6. Прояви терпение

Короткие паузы в графике вашей сексуальной жизни могут положительно отразиться на ее качестве. Мы искренне рады за тебя, если ты занимаешься сексом каждый день. Но это не отрицает того факта, что в среднем супружеские пары занимаются любовью чуть больше одного раза в неделю (примерно 68 актов в год). Поэтому делать перерывы не страшно, и уж тем более это не говорит о каком-либо расстройстве. Время ожидания может заметно отразиться на ее сексуальном желании. А если при этом ты используешь перечисленные выше советы, то ваш секс точно окажется незабываемым.