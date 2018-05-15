Поредевшая шевелюра и огромный живот: в 63-летнем Крисе Ноте теперь не узнать мужчину мечты из «Секса в большом городе»

Годы не щадят никого. Вот и красавчик мужчина мечты Керри из сериала «Секс в большом городе» уже совсем на себя не похож. Фотографы сняли Криса Нота во время его отдыха на пляже в Майами. В этом постаревшим мужчине с пузом и поредевшей шевелюрой уже довольно сложно узнать того самого Мистера Бига.

И все-таки стоит отдать должное Крису: он стареет достойно, а не пытается молодиться, как это делают многие знаменитости.

Напомним, 63-летний Нот женат на 36-летней актрисе Таре Уилсон. Пара воспитывает 10-летнего сына.

А ты бы узнала Мистера Бига в этом мужчине на пляже?

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Фото:East News, Global Look Press