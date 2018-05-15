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Мужья отказываются от секса гораздо чаще жен
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Мужья отказываются от секса гораздо чаще жен 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Существует устойчивое представление о женах, которые отказываются от секса с мужьями, ссылаясь на головную боль. Однако исследование продемонстрировало, что за нехватку секса в браке отвечают мужья, которые испытывают слишком сильное психологическое давление. Согласно распространенному стереотипу, женщины чаще всего уклоняются от исполнения супружеских обязанностей, объясняя свой отказ головной болью. Однако новое исследование предположило, что нехватка секса в браке целиком на совести мужчин, которые испытывают слишком сильное психологическое давление в связи с необходимостью демонстрировать впечатляющие результаты в спальне. Повторный анализ 64 исследований интимной жизни супругов показал, что мужчины чаще женщин отказываются от секса именно из-за страха разочаровать свою партнершу.
Кроме того, нежелание заниматься сексом со стороны представителей сильного пола также может быть связано с нехваткой эмоциональных связей или страхом перед тем, что жена сочтет мужчину не слишком привлекательным. Результаты этого метаанализа опровергают и другой стереотип, который говорит о том, что женщины устают от секса с одним мужчиной. Зато исследование подчеркивает важность устойчивых эмоциональных связей между мужем и женой, от которых зависит и острота сексуальных отношений.
«У нас в обществе существует распространенное мнение о том, что сексуальное желание или либидо женщины всегда заметно ниже, чем у мужчины, — говорят авторы исследования из Университета Кентукки. — А если у женщины отмечается повышенное либидо, то это следует считать аномалией, как и сниженные сексуальные потребности у мужчин. Но многочисленные исследования, проведенные в последние годы, наглядно продемонстрировали, что эти гендерные стереотипы по поводу сексуального желания ничем в реальности не подтверждаются». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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